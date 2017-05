Chcesz być politykiem? A co wiesz o turystyce?

Kampania #ValueTourism prowadzona będzie do czasu wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii, czyli do czerwca tego roku. W ten sposób ABTA chce zadbać, by przyszli politycy rozumieli znaczenie turystyki dla gospodarki kraju i by segment ten miał dla nowego rządu większe znaczenie.

Organizacja zamierza spotykać się z dwoma tysiącami kandydatów na parlamentarzystów i wyjaśnić im, jak turystyka wpływa na gospodarkę lokalną i krajową. Poruszane mają być tematy dotyczące wyjazdów zagranicznych, przyjazdów i podróży krajowych. Kandydaci będą też proszeni o wsparcie branży w mediach społecznościowych. Organizacja zapowiada, że pozostanie w kontakcie z tymi politykami, którzy zostaną wybrani do Parlamentu. ABTA zapewnia również, że przedstawi turystyczny punkt widzenia w kwestii Brexitu i poruszy inne istotne dla branży problemy, m.in. rosnącą liczbę podejrzanych reklamacji z powodu zatruć pokarmowych (czytaj także: Hiszpańscy hotelarze: Brytyjczycy nas rujnują).

Organizacja przygotowała już wzór listu, który jej członkowie mogą wykorzystywać do kontaktów z kandydatami ze swojego okręgu. Podkreślono w nim, w jaki sposób przyszli politycy mogą wesprzeć kampanię.

– To ważne, żeby kandydaci zrozumieli znaczenie turystyki. Chcemy, żeby po wyborach byli adwokatami naszej branży – mówi Mark Tanzer, prezes ABTA. – Istnieje wiele ważnych kwestii, którymi powinien zająć się nowy rząd, włączając w to Brexit, przepustowość lotnisk czy konieczności obniżenia podatku wylotowego. Powinniśmy też wywierać nacisk na nowo wybranych ministrów, żeby podjęli działania w związku ze wzrostem liczby fałszywych reklamacji. Kandydaci, którzy zrozumieją wartość turystyki dla gospodarki swoich okręgów, będą prawdopodobnie bardziej zmotywowani, by pomóc branży rozwiązać te kwestie – dodaje Tanzer.

ABTA prowadziła podobną kampanię w 2015 roku.