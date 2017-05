Piotr Pryszcz na czele Krakowskiej Izby Turystyki

Dotychczasowy wiceprezes Piotr Pryszcz, 35-letni przedsiębiorca, przejął stery jednej z najstarszych i największych (82 członków) lokalnych branżowych organizacji turystycznych w kraju – Krakowskiej Izby Turystyki. Poprzednia prezes, Anna Jędrocha, postanowiła nie kandydować na czwartą kadencję.

Pryszcz jest współwłaścicielem spółki Smart Hotels & Hostels, dysponującej kilkunastoma takimi obiektami Polsce i za granicą. Jest też współwłaścicielem i wiceprezesem największego w Polsce biura, organizującego wycieczki lokalne, UTC Tour Operator działającego pod marką See Krakow (na rynku od 2005 r.).

Jak mówi, zależy mu, by integrować środowisko krakowskich przedsiębiorców i pracowników turystyki. Szczególnie wewnątrz samej organizacji. – Powinniśmy się wzajemnie wspierać, jeśli jakaś firma chce coś zlecić, w pierwszej kolejności powinna szukać kontrahenta wśród członków swojej organizacji – mówi Pryszcz. Chciałby również, by miała ona większy wpływ na to, co w tej dziedzinie planuje, albo raczej, co powinno planować, miasto czy też lobbować na rzecz większej liczby połączeń lotniczych krakowskiego lotniska.

– Przed wyborami będziemy pytać kandydatów na posłów, co chcą zrobić dla turystyki w Małopolsce. Mamy też niedosyt kontaktów z władzami miasta. Jeśli sam prezydent Jacek Majchrowski ocenia, że 15 procent mieszkańców bezpośrednio lub pośrednio ma pracę dzięki turystyce, to powinno to mieć odzwierciedlenie także w działaniach samorządu na rzecz tego środowiska - dodaje.

Według Pryszcza przydałoby się na przykład lepsze badanie ruchu turystycznego i działanie na rzecz lepszego jego rozłożenia – zarówno w czasie jak i w przestrzeni. Chodzi o zwiększenie atrakcyjności miasta w styczniu i lutym, kiedy ruch turystyczny wyraźnie spada, a zarazem w szczycie sezonu skierowanie turystów w inne niż Stare Miasto rejonów, by biznes rozwijał się równomierniej, a mieszkańcy nie odczuwali uciążliwości.

Temu ostatniemu problemowi poświęcona była konferencja pod tytułem „Korzyści i szanse deglomeracji turystyki w Krakowie i Małopolsce" z udziałem naukowców i praktyków, która uświetniała też obchody 25-lecia KIT. Doktor Krzysztof Borkowski z Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej opowiadał podczas niej o wynikach badań nad ruchem turystycznym w mieście. Prof. Teresa Skalska ze szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie skupiła się na przedstawieniu zmian społecznych w ostatnich latach i ich wpływu na biznes turystyczny. Violetta Hamerska, twórczyni certyfikatu „Hotel przyjazny rodzinie", wyjaśniała korzyści płynące z łączenia się przedsiębiorców w sieci. A odchodzący wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Bartłomiej Walas przybliżył problemy promocji i komercjalizacji produktów turystycznych.

Do nowego zarządu KIT weszli oprócz Pryszcza: Andrzej Bahr, Łukasz Barłowski, Julien Hallier, Jadwiga Jasica-Statkowska, Jan Kowalczyk, Tomasz Łopuszyński, Rafał Marek, Aleksander Miszalski.

Jubileusz był także okazją do nagrodzenia zasłużonych członków organizacji. Najwyższe odznaczenie, Złoty Krzyż Zasługi, otrzymała dotychczasowa prezes KIT, przedsiębiorca i znana, nie tylko w Małopolsce, działaczka społeczna Anna Jędrocha (Symposium Cracoviense).

Marszałek województwa małopolskiego przyznał Krakowskiej Izbie Turystyki tytuł Polonia Minor.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski nadał odznaki Honoris Gratia za działalność turystyczną i promocyjną na rzecz Krakowa następującym osobom:

