Polska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci Polki w Egipcie

Magdalena ze Zgorzelca miała w niedzielę wyskoczyć przez okno w szpitalu w Hurghadzie. Okoliczności jej pobytu w Egipcie są pełne wątpliwości. Śledztwo wszczęła Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze.Według opisów portali, Polka wyjechała na wczasy do Egiptu sama, bo jej chłopak nie miał ważnego biletu. Jej przyjaciele twierdzili, że po przylocie zaczęła się dziwnie zachowywać, nie odpowiadała na wiadomości albo pisała dziwne rzeczy, np. pytała znajomych z Polski, kiedy przyjdą do jej pokoju - relacjonowała „Gazeta Wyborcza Wrocław". „Gdy wreszcie zadzwoniła do przyjaciółki, sprawiała wrażenie otumanionej, mówiła, że ktoś dosypał jej czegoś do drinka" - opisywała gazeta.Dziewczyna miała wrócić do Polski wcześniej, jednak gdy w końcu trafiła na lotnisko, nie wpuszczono jej na pokład samolotu. Stamtąd trafiła do szpitala w Hurghadzie.Według źródeł Turystyki.rp.pl jej stan wskazywał na głęboki uraz psychiczny, kontakt z nią był utrudniony. Była pod opieką lekarską i przedstawicieli biura podróży, ale w chwili nieuwagi personelu szpitala wyskoczyła z okna.W internecie pojawił się film nakręcony telefonem komórkowym, pokazujący kilkunastominutową rozmowę Magdaleny z jej partnerem w Polsce, zanim kobieta znalazła się w szpitalu. Na filmie widać, że jest roztrzęsiona. Na pytanie, co się stało, nie potrafiła odpowiedzieć.