Branża turystyczna i władze liczą na rozwój

Wspólną promocję marki turystycznej Kanał Augustowski inauguruje trwający przez majówkowy weekend cykl imprez po obu stronach granicy pod nazwą "Piknik bez granic".

W ramach ruchu bezwizowego na Białoruś można się dostać także przez przejście drogowe w Kuźnicy. Taka możliwość istnieje od 26 października 2016 r. Od maja 2016 r. ruch bezwizowy obowiązuje również na przejściu turystycznym w Puszczy Białowieskiej.

Na Białorusi bez wiz można przebywać do pięciu dni na wyznaczonym obszarze, m.in. w Grodnie. Zainteresowanie np. wycieczkami do Grodna jest większe niż było wcześniej - uważa Ireneusz Ławreniuk z jednego z biur podróży w Białymstoku. Także w weekend majowy turyści pojadą autokarami do Grodna.

Ławreniuk mówi, że załatwianie wiz kiedyś odstraszało zainteresowanych, teraz formalności bezwizowe są łatwe. Liczy więc, że nawet jednodniowe wycieczki autokarem z Białegostoku do Grodna (odległość ok. 60 km) będą popularniejsze. Klienci chętni do wyjazdów w czerwcu i w wakacje już się zgłaszają. Także kilkudziesięciu turystom indywidualnym biuro pomogło na majówkę załatwić w Grodnie noclegi, posiłki czy bilety wstępu.

Ewa Mickiewicz z Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie poinformowała PAP, że były liczne pytania o możliwości zwiedzania Kanału Augustowskiego na Białorusi. Uważa jednak, że żeby ocenić czy to się rozwinie potrzeba czasu, ale na pewno oferta jest jej zdaniem bardziej atrakcyjna.

Także burmistrz Augustowa Wojciech Walulik powiedział PAP, że Augustów i Grodno dzieli ok. 50 km w linii prostej i nowy sposób przekraczania granicy powinien zachęcić do częstszych kontaktów z Grodnem. "To wszystko chcemy połączyć i wykorzystać" - dodał Walulik. Burmistrz w towarzystwie innych osób, w ubiegłym roku popłynął kajakiem Kanałem na Białoruś, by promować tę markę turystyczną i zachęcać do tego innych.

Według Walulika co roku w Augustowie jest coraz więcej turystów. Wkrótce będzie wydany informator turystyczny miasta z informacjami o nowych możliwościach na Kanale Augustowskim. Podkreślił, że zależy mu także na tym, by goście z Białorusi przyjeżdżali do Augustowa, choć oni muszą mieć wizy.

Burmistrz w maju powoła pełnomocnika ds. Kanału Augustowskiego, który będzie m.in. koordynował starania o wpisanie kanału na listę UNESCO. Dodał, że zarządzanie kanałem po polskiej stronie jest trudne, bo zajmuje się tym wiele podmiotów. Potrzebne byłyby inwestycje w poprawę warunków żeglownych na tym kanale. Z kanału korzystają teraz głównie kajakarze.

Władze województwa liczą, że turystyka na Kanale, ale i gospodarka w regionie przygranicznym będzie się rozwijać. Marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński i wojewoda Bohdan Paszkowski mówili dziennikarzom w ostatnich dniach o tym, że są plany i rozmowy, by w Lipszczanach otworzyć kolejne przejście graniczne, a to także kolejna szansa na ożywienie kontaktów z Białorusią. O utworzenie takiego przejścia od dawna apelują lokalne społeczności.

Wojewoda mówił, że potrzebna będzie aktualizacja koncepcji tego przejścia, która powstawała w ubiegłych latach. Wnioski w sprawie przejścia były przedstawiane na forach komisji współpracy z Białorusią, do MSWiA, do Straży Granicznej. Wojewoda ma nadzieję, że strona białoruska wkrótce się do tego pozytywnie odniesie.

Kanał Augustowski jest jedną z najdłuższych w Polsce sztucznych dróg wodnych. Jest ważnym zabytkiem inżynierii wodnej. Jego budowa, według projektu Ignacego Prądzyńskiego, rozpoczęła się w 1825 r., a zakończyła w 1839 r. Kanał łączy dorzecza Wisły i Niemna, ma 101 km długości (z czego w Polsce 80 km). Na Kanale Augustowskim jest 18 śluz, z czego 14 w Polsce.