To otwiera drogę do ostatecznego zatwierdzenia decyzji przez przedstawicieli europejskich rządów i faktycznego zniesienia wiz 12 czerwca.

- Powiedzieć, że jest najwyższy czas, to powiedzieć za mało. To jest rzecz, która powinna już dawno się zdarzyć. Jest to bardzo ważny sygnał, konieczny i zasłużony - skomentował kilka dni temu w wywiadzie dla Polskiego Radia europoseł Jacek Saryusz-Wolski, który od lat zajmuje się w Parlamencie sprawami Ukrainy.