Rudawka-Lesnaja kajakiem, pieszo lub rowerem

Decyzję w tej sprawie wydał Komendant Główny Straży Granicznej. Wnioskowała o to strona białoruska - wyjaśnił wojewoda. Decyzja jest tymczasowa, by turyści mogli przekraczać to przejście już z początkiem sezonu. Trwają procedury prawne, by na stałe zmienić charakter tego przejścia z wodnego na wodno-pieszo-rowerowy.

Z przejścia w Rudawce można w tym roku korzystać od 28 kwietnia do 1 października w godzinach od 7.00 - 19.00. Dotychczas przejście działało od 2006 roku sezonowo od 1 maja do 30 września.

- Mam nadzieję, że jest to z jednej strony spełnienie tych oczekiwań, które były już od dłuższego czasu formułowane przez społeczności lokalne, okoliczne gminy, powiat augustowski jak również władz województwa podlaskiego, które również upatrują szans rozwoju ruchu turystycznego - mówił wojewoda podczas spotkania z dziennikarzami. Dodał, że władze liczą również na ożywienie gospodarcze i uatrakcyjnienie oferty turystycznej województwa.

Od piątku w różnych miejscach po polskiej i po białoruskiej stronie Kanału Augustowskiego przygotowano różne atrakcje w ramach transgranicznego "Pikniku bez granic", który jest - jak zapowiadały wcześniej samorządowe władze województwa podlaskiego - swego rodzaju inauguracją ruchu bezwizowego na Białoruś na przejściu w Rudawce i promocją Kanału Augustowskiego jako produktu turystycznego.

Dekretem prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki od 26 października na terenie parku "Kanał Augustowski" na Białorusi można przebywać do pięciu dni bez wizy.

- W ramach ruchu bezwizowego na Białoruś Polacy i inni obywatele krajów UE mogą dostać się przez przejście w Rudawce oraz przez duże drogowe przejście w Kuźnicy - przypomniał zastępca komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Andrzej Stasiulewicz. Od maja 2016 roku w ramach ruchu bezwizowego można również - do pięciu dni - wybrać się na Białoruś przez turystyczne piesze przejście rowerowe w Puszczy Białowieskiej Białowieża-Piererow. Dotychczas w trybie bezwizowym ma Białoruś pojechało ok. 2,6 tys. osób przez przejście w Kuźnicy i ok. 10 tys. w Białowieży - podał Stasiulewicz.

By wybrać się na Białoruś w trybie zwykłym trzeba mieć paszport i wizę. W trybie bezwizowym trzeba mieć paszport oraz stosowny dokument potwierdzający ten tryb. By z tego skorzystać trzeba wykupić w odpowiedniej białoruskiej firmie turystycznej (lub u polskiego pośrednika) dwie usługi turystyczne na Białorusi, trzeba też mieć ubezpieczenie i gotówkę - co najmniej 42 ruble białoruskie na każdy planowany dzień pobytu (ok. 20 euro) lub ich równowartość w walucie. Szczegółowe informacje są na stronie www.grodnovisafree.by.

Dyrektor wydziału infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Ewa Stachowicz poinformowała, że ostatnich latach wydano ok. 5 mln zł na infrastrukturę na przejściu w Rudawce. Wszystkie prace trzeba uzgadniać z konserwatorem zabytków. Przejście jest na śluzie na Kanale Augustowskim, a kanał jest zabytkiem inżynierii wodnej.

Zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Dariusz Muszyński poinformował, że na przejściu w Rudawce będą obowiązywać przepisy dotyczące zwrotu podatku VAT na granicy za towary zakupione w Polsce, tzw. tax free. Dotyczy to obywateli państw spoza UE.