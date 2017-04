MSiT namawia do partnerstwa w turystyce

Jak podaje MSiT, katalog, który jest charakterystyką całego rynku partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w polskiej turystyce, ma nie tyle wyjaśnić założenia tego typu projektów, ile pokazać, w jaki sposób można je z sukcesem realizować. 36 stron z 74-stronicowej publikacji zajmują więc studia przypadków udanych partnerstw. W opisie każdego przypadku znalazł się kosztorys, cel i geneza projektu, wskazówki eksperta, etapy postępowania i wywiad z jedną ze stron zaangażowanych w prace.

Jako wzorcowe przykłady PPP resort podał kompleks mineralnych basenów w Solcu Zdroju, zarządzanie podziemną trasą turystyczną w Kamiennej Górze czy zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku. Opisane jest też zarządzanie infrastrukturą stoku Dębowca w Bielsku-Białej i obiektem rekreacyjnym na Czarnym Stawie w Dusznikach-Zdroju. Zdaniem ministerstwa dobrymi partnerami instytucji publicznych są też operatorzy centrum kongresowo-kulturalnego Zamku Książ, hotelu Pod Dębem w Szydłowcu, Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, części infrastruktury zamku w Szydłowcu oraz Centrum Kulturalno Rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Jak podaje resort turystyki, pierwsze PPP pojawiły się w Polsce w 2009 roku, a do 30 listopada zeszłego roku wszczęto łącznie 463 postępowania w sprawie ich ustanowienia. Ostatecznie podpisaniem umowy zakończyło się 127 z nich. 21 procent negocjacji (91 postępowań) dotyczy projektów o wartości powyżej 50 milionów złotych, a wśród umów sfinalizowanych odsetek ten spada do 17 procent (22 umowy).

W wypadku turystyki najwięcej zgłaszanych projektów miało wartość poniżej 5 mln złotych (40 wszczętych postępowań, 8 umów). Liczne były też PPP o wartości od 5 do 20 milionów złotych (14 postępowań, 5 umów) i od 20 do 50 milionów złotych (17 postępowań, 1 umowa). W grupie projektów o wartości od 50 do 250 milionów złotych znalazło się 15 negocjowanych PPP, ale tylko jedno zakończyło się umową. Pojawiły się też trzy projekty duże (250 - 500 mln złotych) i jeden bardzo duży (powyżej 500 mln złotych), ale żaden z nich nie zakończył się kontraktem.

Resort podaje, że łączna wartość umów PPP z zakresu turystyki sięga 757,7 mln złotych (brutto), a po wyłączeniu z nich dwóch nierealizowanych przedsięwzięć wartość całego rynku turystycznego PPP wynosi 472,4 mln złotych (brutto). Najwięcej turystycznych umów PPP podpisano w województwie mazowieckim (5), dolnośląskim (4) i śląskim (3). Po jednym sfinalizowanym kontrakcie mają też województwa: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, podlaskie i świętokrzyskie.

W broszurze znalazło się też osiem obiegowych opinii na temat partnerstwa publiczno-prywatnego i ich konfrontacja z rzeczywistością. Wśród zagadnień pojawiają się pytania, czy PPP równa się prywatyzacji, czy procedura PPP „jest dziwna" i czy dotyczy tylko projektów o dużej wartości.

„Fakt, że władze lokalne tak często poszukują partnerów prywatnych do prowadzenia przedsięwzięć w obszarze turystyki, jest pozytywnym sygnałem dla przedsiębiorców rozważających nawiązanie wieloletniej współpracy z samorządem. Świadczy to z jednej strony o gotowości i woli współpracy w tej formule. Z drugiej informuje, że na te projekty brakuje środków w budżetach publicznych" - podsumowuje MSiT w opracowaniu.