Runęły zabytkowe mury okalające San Gimignano

Runęła częœć murów otaczajšcych œredniowieczne toskańskie miasto San Gimignano we Włoszech

Jak podały miejscowe władze, nikt nie ucierpiał. Gubernator Toskanii Enrico Rossi skierował na miejsce służby, które majš ocenić stopień zniszczenia murów. Włoski minister kultury przeznaczył już 300 tysięcy euro na naprawę uszkodzeń.

San Gimignano jest nazywane "miastem wież", czy "œredniowiecznym Manhattanem". Znajduje się w nim kilkanaœcie kwadratowych wież obronnych, budowanych od XIII do XV wieku. Œwiadczyły one o zamożnoœci miasta i do dziœ sš widoczne z dużej odległoœci. Swój rozkwit San Giminiano przeżywało pod koniec epoki œredniowiecza, dzięki położeniu na szlaku handlowym pomiędzy Sienš a Florencjš.

Historyczne centrum znajduje się na liœcie Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO. Dziœ Giminiano jest jednš z najbardziej znanych i popularnych atrakcji Toskanii. Co roku miasto odwiedzajš tysišce turystów z całego œwiata. Niedaleko znajduje się inne stare, dobrze zachowane œredniowieczne miasto - Volterra.