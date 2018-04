W Tatrach drugi stopień zagrożenia lawinowego

Wraz ze wzrostem temperatury, pokrywa œnieżna w Tatrach jest coraz luŸniej zwišzana z podłożem, głównie na stromych i nasłonecznionych stokach. Œnieg jest zaœ mokry i ciężki

Ratownicy TOPR informujš, że w niektórych regionach Tatr panujš niekorzystne warunki do wędrówek górskich. Roztapiajšcy się œnieg robi się mokry i grzšski, w wielu miejscach sš błoto i kałuże. Mocno oblodzone sš też wszystkie strome podejœcia, w tym skróty na drodze do Morskiego Oka i podejœcie do Doliny Pięciu Stawów.

Dziœ po południu zapowiadane sš burze i opady deszczu przechodzšcego w œnieg. Zmrok na tatrzańskich szlakach zapada po 19.00, więc należy planować wycieczki tak, aby wrócić przed zapadnięciem nocy, a na wycieczkę i tak zabierać latarki. Od 1 marca do 30 listopada wszystkie szlaki turystyczne sš zamknięte od zmierzchu do œwitu.

Jak informuje w komunikacie Tatrzański Park Narodowy, na Polanie Chochołowskiej zakwitły już krokusy. W zwišzku z zapowiadanš w najbliższy weekend ładnš pogodš, spodziewany jest więc najazd turystów, którzy chcš oglšdać tzw. krokusowe dywany. TPN przypomina jednak, że krokusy sš w Polsce pod ochronš. Apeluje więc, by podziwiać je i fotografować ze szlaku turystycznego. Nie można wchodzić na polany, siadać i kłaœć się w kwiatach podczas fotografowania lub pozowania do zdjęć. Nie można też zrywać kwiatów. "BšdŸ stróżem krokusów. Jeœli widzisz niewłaœciwe zachowania, reaguj!" - apeluje na swojej stronie internetowej Tatrzański Park Narodowy.