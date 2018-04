Polacy mało zorientowani w prawach pasażerów

Tylko 30 procent Polaków wie, w jakich sytuacjach może ubiegać się o odszkodowanie lotnicze - podaje AirHelp, powołujšc się na zlecone przez siebie badania

Badanie zrealizowano metoda? ankiety internetowej na próbie 1004 Polaków w wieku od 18 do 65 lat. Przeprowadził je IMAS International na zlecenie firmy AirHelp, poœredniczšcej w uzyskiwaniu rekompensat od linii lotniczych.

Jak podaje AirHelp, wskaŸnik znajomoœci praw pasażerów jest nieco wyższy wœród osób, które kiedykolwiek leciały samolotem (35 procent) lub spotkały się już z zakłóconym lotem (41 procent). Większš œwiadomoœć swoich praw majš też ludzie z wyższym wykształceniem. 43 procent z nich wiedziało, w jakich okolicznoœciach może domagać się rekompensaty. Częœciej byli to mężczyŸni (33 procent) niż kobiety (27 procent).

– Chociaż prawodawstwo Unii Europejskiej chroni pasażerów lotniczych, to wcišż czujš się oni bezsilni wobec linii lotniczych i wielu rezygnuje z prawa do ubiegania się o odszkodowanie - mówi, cytowana w komunikacie prasowym, Natalia Gębska, menedżer w AirHelp. - Każdego roku prawie 13 milionów ludzi na œwiecie pozostawia łšcznie ponad 5 miliardów euro w rękach przewoŸników, którzy powinni wypłacić te pienišdze w ramach rekompensat po nieprzyjemnych zakłóceniach lotów. Przeprowadzone przez nas badania wskazujš na potrzebę edukacji pasażerów w zakresie przysługujšcych im praw - dodaje.

Z badań AirHelp wynika, że 61 procent Polaków nie ubiegało się od linii lotniczych o odszkodowanie, choć może ono wynieœć do 600 euro na osobę. Wœród tych osób dominujš młodzi w wieku od 18 do 29 lat (63 procent). Pasażerowie, którzy nie wnioskowali o wypłatę odszkodowania, zapytani o powód twierdzili, że nie znajš zapisów prawa w tym zakresie (47 procent), nie wiedzš, jak przebiega proces reklamacji (40 procent) lub obawiajš się skomplikowanych procedur (22 procent). Co czwarty ankietowany zrezygnował z roszczeń ze względu na brak czasu lub przez roztargnienie.

Z danych AirHelp wynika, że ponadto 40 procent polskich pasażerów, którzy doœwiadczyli zakłóconego lotu, czuje się niewystarczajšco poinformowanych przez przewoŸnika o przysługujšcych im prawach.

Jeœli chodzi o wyniki dla całej Europy, warunki do uzyskania rekompensaty podało 15 procent ankietowanych. 44 procent pytanych zrezygnowało ze skorzystania z przysługujšcych im praw.