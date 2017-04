Komornik zajmuje Wilczy Szaniec

- Punktualnie o godz. 10.00 rozpoczęliśmy czynności komornicze z asystą policji i firmy ochroniarskiej. Komornik po kolei zajmuje majątek Skarbu Państwa w Wilczym Szańcu, m.in. kolejne pokoje w hotelu znajdującym się na terenie obiektu, następnie restaurację. Czynności pewnie potrwają kilka godzin - opisuje Zenon Piotrowicz, nadleśniczy nadleśnictwa Srokowo, na którego terenie znajduje się Wilczy Szaniec.

Wyjaśnił, że komornik spisuje protokół zajęcia na kolejnych nieruchomościach i ruchomościach, by następnie przekazać to właścicielowi, czyli Lasom Państwowym, które w imieniu Skarbu Państwa zarządzają byłą kwaterą Hitlera.

Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy dojdzie do zaplanowanych na dzisiaj czynności komorniczych. W piątek spółka dzierżawiąca Wilczy Szaniec złożyła do sądu wniosek o wyłączenie komornika. Wniosek został odrzucony przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie w poniedziałek ok. godz. 15.

Dzisiaj i przez kilka następnych dni turyści do Wilczego Szańca będą wpuszczani za darmo, także wjazd samochodem na parking będzie bezpłatny. Lasy Państwowe będą musiały w tym czasie zainstalować własne kasy fiskalne, porządkując sprawy finansowe. Dziś właśnie Gierłoż zwiedza kilka grup zorganizowanych m.in. z Niemiec.

W 2012 roku umowę dzierżawy Wilczego Szańca na 20 lat zawarła z Lasami Państwowymi spółka Wilcze Gniazdo. Leśnicy wypowiedzieli spółce umowę dzierżawy w 2015 roku, z powodu niedotrzymywania zapisów umowy. Od dłuższego czasu dzierżawca nie płacił czynszu, choć działalność prowadził, nie było też zapowiadanej współpracy z resortem kultury.

Wilczy Szaniec (Wolfsschanze), położony w lasach w okolicach Kętrzyna, był w latach 1941-1944 kwaterą główną Adolfa Hitlera. Był to zamaskowany w lesie kompleks ok. 200 budynków: schronów i baraków. W jego skład wchodziły również dwa lotniska, elektrownia, dworzec kolejowy, ciepłownie, centrale dalekopisowe.