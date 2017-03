Sąd za alarm bombowy na lotnisku

Foto: Fotorzepa, Magdalena Jodłowska Magdalena Jodłowska

Kara od pół roku do ośmiu lat więzienia grozi Marcinowi H., który w Nowy Rok informował o rzekomej bombie w samolocie z Pyrzowic do Wielkiej Brytanii. Skutkowało to ewakuacją i opóźnieniem lotu