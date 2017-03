Gruzini szczęśliwi - nie muszą już mieć wiz do Unii Europejskiej

Jednym z pierwszych, który skorzystał z tych regulacji był premier Giorgi Kwirikaszwili, który wraz ze studentami, naukowcami, politykami i dziennikarzami odleciał tego dnia do Aten. To pierwsza grupa obywateli Gruzji z paszportami biometrycznymi, którzy podróżują w warunkach zniesienia wiz do strefy Schengen na maksymalnie 90 dni.

Przed odlotem z Tbilisi premier Kwirikaszwili powiedział: "To jest historyczny dzień. Gruzini lepiej poznają europejskie wartości". Na Twitterze w poniedziałek napisał: "Gruzja wraca do europejskiej rodziny" i opatrzył tweet rysunkiem gruzińskiej flagi połączonej z flagą UE.

Gruziński premier spotka się w Atenach z greckim premierem Aleksisem Ciprasem. Potem uda się do Brukseli na spotkanie z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem i przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem.

Zniesienie wiz dla Gruzinów kraje Unii Europejskiej zatwierdziły 27 lutego. Gruzini teraz mogą wjechać do krajów strefy Schengen na okres do 90 dni w ciągu pół roku w celach biznesowych, turystycznych czy rodzinnych. Muszą posiadać paszport biometryczny.