Egipt wybiera prezydenta

Dziœ poczštek wyborów prezydenckich w Egipcie. Wynik głosowania jest łatwy do przewidzenia, bo zdecydowanym faworytem jest obecny prezydent Abdel Fatah al-Sisi, który ubiega się o drugš kadencję

Lokale wyborcze zostanš otwarte o 8.30 polskiego czasu, a głosowanie potrwa trzy dni. W Egipcie powszechnie spodziewane jest zdecydowane zwycięstwo prezydenta Sisiego. Jego jedynym kontrkandydatem jest Musa Mustafa Musa, polityk, który jest zresztš uważany za zwolennika prezydenta. Liczšcy się kandydaci wycofali się jeszcze w styczniu. Były premier Egiptu Ahmed Szafik nie przeszedł weryfikacji komisji wyborczej, z kolei prawnik i obrońca praw człowieka Khaled Ali wycofał swojš kandydaturę po tym, jak inny kandydat został aresztowany. On sam także nieco póŸniej trafił przed oblicze wymiaru sprawiedliwoœci.

Obecny prezydent i faworyt wyborów Abdel Fatah al-Sisi rzšdzi Egiptem od pięciu lat. To właœnie on dowodził przewrotem, który latem 2013 roku obalił rzšdy Bractwa Muzułmańskiego i w efekcie przywrócił do władzy egipskš armię. Jako główny dowódca armii wkrótce potem odszedł z wojska i jako cywilny polityk wygrał wybory w 2014 roku.

Zwolennicy prezydenta Sisiego argumentujš, że po objęciu władzy przywrócił bezpieczeństwo w kraju po wczeœniejszych zamieszkach i protestach, jakie przetaczały się przez Egipt i niosły za sobš œmierć dziesištek, a czasem setek osób. Przeciwnicy prezydenta argumentujš z kolei, że za jego przyczynš w Egipcie zniknęła wolnoœć wypowiedzi i wolnoœć mediów, a władze zdławiły jakškolwiek liczšcš się opozycję i wtršciły aktywistów do więzień.