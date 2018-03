Grecy: Idziesz do muzeum? Bilet kup on-line

Od 1 maja w wersji testowej, od 1 czerwca już w pełnej działać będzie elektroniczna rezerwacja biletów wstępu do wybranych greckich muzeów i zabytków archeologicznych

Jak opisuje portal Greek Travel Pages, system elektronicznej rezerwacji biletów do wybranych obiektów archeologicznych i muzeów ma zaczšć działać w pełni jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego.

Poczštkowo przez internet będzie można zarezerwować bilety wstępu do miejsc znajdujšcych się w okolicy ateńskiego Akropolu - na agorę i Forum Rzymskie, do Œwištyni Zeusa, Keramejkosu i Biblioteki Hadriana. Z czasem do systemu włšczane będš kolejne miejsca, takie jak Knossos i Muzeum Archeologiczne w Heraklionie na Krecie, Mesini na Peloponezie, Narodowe Muzeum Archeologiczne, Muzeum Kultury Bizantyjskiej, a następnie Delfy, Olimpia (starożytny oœrodek kultu Zeusa), Saloniki i Janina (miasto założone w czasach Bizancjum, położone w północno-zachodniej Grecji).

Według danych Greckiego Urzędu Statystycznego przychody tamtejszych muzeów i miejsc archeologicznych z tytułu sprzedaży biletów wyniosły w 2017 roku około 100 milionów euro i były o 5 milionów euro większe, niż poczštkowo zakładano.