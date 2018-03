Chiny - turystyka z kulturą w jednym resorcie

W powołanym w poniedziałek nowym rzšdzie Chińskiej Republiki Ludowej turystykę połšczono z kulturš. Na czele nowego ministerstwa stanšł dotychczasowy minister kultury Luo Shugang

Wczeœniej turystykš zajmował się urzšd ds. turystyki - China National Tourism Administration (CNTA).

AFP

Jak podaje CNTA na swojej stronie internetowej, w pierwszej połowie 2017 r. W Chinach zanotowano 2,537 miliarda podróży turystycznych, co dało wzrost o 13,5 procent w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Z tego 1,757 mld podróży odbyli mieszkańcy miast (wzrost o 15,8 procent), a 0,78 mld mieszkańcy wsi (wzrost o 8,5 procent). Przychody z turystyki krajowej osišgnęły 2,17 biliona juanów, i były o 15,8 procent większe, liczšc rok do roku.

Rosła też turystyka przyjazdowa. W 2017 r. z zagranicy przybyło do Chin 143 millionów goœci, co oznaczało wzrost o 3,5 procent. Głównie byli to mieszkańcy Hongkongu, Makao i Tajwanu. Z kolei sami Chińczycy wyjeżdżali z kraju turystycznie 62 miliony razy (wzrost o 5,1 procent). Na koniec roku zanotowano, 127 milionów podróży, o 4 procent więcej.

Jak podaje z kolei serwis statista.com, przemysł turystyczny wypracowuje w Chinach 2,1 procent produktu krajowego brutto (PKB) i zapewnia 22,5 miliona miejsc pracy, a poœrednio ma wpływ nawet na zatrudnienie 65 milionów ludzi.

W pierwszej połowie 2017 r. Liczba turystów wyjeżdżajšcych z Chin na wyjazdy zagraniczne wyniosła 62,03 mln, czyli o 5,1% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.