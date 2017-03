Singapur najdroższy do życia

Coroczny ranking przygotowany przez brytyjski ośrodek badawczy Economist Intelligence Unit objął 133 miasta. Kolejne miejsca zajęły Hongkong i Zurich. W ubiegłym roku te 2 miasta zajęły ex aequo 2 i 3 miejsce.

Podstawą rankingu jest porównanie cen z koszyka 160 artykułów i usług. Zawiera on ceny między innymi produktów żywnościowych, odzieży, artykułów gospodarstwa domowego, higieny osobistej i paliwa.

Połowa miast z pierwszej dziesiątki rankingu to miasta dalekiej Azji. Znalazły się w niej jednak również Genewa, Paryż, Kopenhaga i Nowy Jork. Największy skok, w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem, zanotowały brazylijskie metropolie - Rio de Janeiro i Sao Paolo. Awansowały one z dziewiątej do trzeciej dziesiątki.

Za najtańsze miasto zostało uznana została stolica Kazachstanu Ałmaty. Warszawa straciła w porównaniu do ubiegłego roku 8 punktów rankingowych i znalazła się między innymi za Pragą i Moskwą, ale przed Budapesztem.

Autorzy raportu podkreślają, że do wahań kosztów utrzymania w największym stopniu przyczyniają się ceny surowców, kursy walut i niepewność geopolityczna.

Economist Intelligence Unit jest ośrodkiem analitycznym należącym do wydawcy tygodnika "The Economist". Codziennie przygotowuje analizy dotyczące sytuacji gospodarczej ponad 200 krajów.