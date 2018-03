Bańka do turystyki, Rogowski zostaje w ministerstwie

Potwierdziły się nasze informacje, że choć Dariusz Rogowski stracił dzisiaj stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, zostanie w tym resorcie. Turystyka będzie teraz podlegała bezpoœrednio ministrowi Witoldowi Bańce

Premier Mateusz Morawiecki powierzył bezpoœredni nadzór nad turystykš, jako szczególnie dynamicznie rozwijajšcš się dziedzinš gospodarki, ministrowi konstytucyjnemu Witoldowi Bańce - dowiadujemy się w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Dzisiaj rano premier odwołał ze stanowiska podsekretarza stanu w tym resorcie, Dariusza Rogowskiego. Rogowski był tym z trzech wiceministrów, który odpowiadał za turystykę. Wczeœniej kierował departamentem kontroli w MSiT.

Według naszych informacji, minister jest zadowolony z pracy Rogowskiego. Szczególnie ze sprawnego dokończenia przez podległy mu zespół procesu przygotowania projektu i doprowadzenia do uchwalenia przez parlament ustawy o imprezach turystycznych i powišzanych usługach turystycznych, wdrażajšcej dyrektywę Unii Europejskiej. Dlatego postanowił, że Rogowski pozostanie w ministerstwie. Ale nie jest jeszcze jasne w jakim charakterze. Prawdopodobnie zajmie on stanowisko dyrektora departamentu turystyki (obecna dyrektor Ewa Pawlak-Lewandowska zajęła to miejsce w lutym tego roku, czytaj: "Bankowiec na czele departamentu turystyki") lub zostanie doradcš ministra.

Jak mówi nam rzeczniczka ministerstwa Anna Ulamn, Rogowski będzie "aktywnie zaangażowany w prace z obszaru turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem prac legislacyjnych". Ministerstwo pracuje obecnie nad projektem nowej ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej, a także rozpoczęło wstępne konsultacje z branżš turystycznš w zwišzku z koniecznoœciš przygotowania ustawy regulujšcej zasady funkcjonowania hoteli, pilotów i przewodników turystycznych (więcej: "Ministerstwo: W 2018 roku trzy ustawy i marki turystyczne").