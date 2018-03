Polonia pomoże zlikwidować wizy do USA? Fotorzepa, Robert Gardzin?ski Robert Gardzin?ski

Koalicja na rzecz zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych zwróciła się o pomoc do amerykańskiej Polonii. Chce by uczestniczyła ona w edukacji Polaków na temat zasad przyznawania wizy i zmniejszyła tym samym liczbę wniosków odrzuconych