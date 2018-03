Turcja chce więcej zarabiać na turystach

Nawet 38 milionów goœci z zagranicy może w tym roku odwiedzić Turcję, ocenia tamtejsze Ministerstwo Turystyki. Resort liczy, że przychody branży wzrosnš więc o prawie 4 miliardy dolarów

Numan Kurtulmuş, minister kultury i turystyki Turcji, szacuje, że w tym roku do tego kraju może przyjechać do 38 milionów zagranicznych goœci - informuje dziennik „Hurriyet" na stronie internetowej. Co prawda już w zeszłym roku do Turcji przyjechało 38,62 miliona ludzi (wyłšczajšc Syryjczyków przekraczajšcych granicę Gaziantep, Hatay, Kilis i Şanl?urfa), ale tylko 32 miliony z nich stanowili podróżni spoza Turcji. Kolejne 6,5 miliona było Turkami mieszkajšcymi na stałe za granicš (wzrost o 440,9 tysišca).

Turyœci przyjeżdżali œrednio na 12,7 nocy, przy czym goœcie z zagranicy rezerwowali pobyt na przeciętnie 10,6 nocy, a powracajšcy do kraju Turcy - na 22,9 nocy. Łšczne przychody branży turystycznej sięgnęły 26,28 miliarda dolarów, z czego 20,22 miliarda przypadało na wypoczywajšcych w tym kraju obcokrajowców, a ponad 6 miliardów euro - na migrujšcych Turków. W tym ostatnim wypadku œrednie wydatki na osobę spadły o 75 dolarów, do 903 dolarów. Turyœci zagraniczni wydawali zaœ œrednio po 630 dolarów.

– W 2014 roku œrednie wydatki wynosiły 850 dolarów i to była dobra kwota – mówi Erkan Ya?c?, prezes Stowarzyszenia Hotelarzy i Touroperatorów Regionu Morza Œródziemnego (AKTOB). – W czasie kryzysu w 2016 roku i zaraz po nim znaczšco obniżyliœmy ceny, ale ten okres jest już za nami. Poczynajšc od 2018 roku, a w szczególnoœci w roku 2019, powinniœmy dšżyć do œredniej kwoty w wysokoœci tysišca dolarów na osobę - dodaje Ya?c?.

Minister Kurtulmuş zapowiadał jeszcze w listopadzie 2017 roku, że przychody z turystyki powinny dojœć do 30 miliardów dolarów. By osišgnšć ten cel, ministerstwo wspiera touroperatorów, między innymi dopłacajšc do czarterów.