Amerykańska turystyka traci na Travel Ban

Autorzy raportu przypominają, że branża turystyczna ma duży wpływ na amerykańską gospodarkę. Zgodnie z danymi GBTA każdy procent spadku rocznie w tym dziale gospodarki przekłada się na utratę 71 tysięcy miejsc pracy i 5 mld dolarów z PKB. Spadek liczby podróży biznesowych wynika ich zdaniem z niepewności co do zakresu przepisów oraz ogólnej konfuzji towarzyszącej prezydenturze Donalda Trumpa. Połowa europejskich członków GBTA donosi, że podróże służbowe do Stanów Zjednoczonych są opóźniane lub w ogóle odwoływane.

Raport GBTA nie jest jedynym wskazującym na to, że ogólnie pojęty sektor turystyczny ma raczej minorowe nastroje. Branżowa strona Hooper.com podaje, że w porównaniu pierwszego tygodnia prezydentury Trumpa z takim samym okresem poprzedniego roku spadek liczby wyszukiwań lotów do Stanów wynosi 1,8 procent, a w porównaniu z ostatnimi tygodniami urzędowania Obamy - 17 procent. Także wyszukiwarka cheapflights.com zanotowała w ciągu 3 dni od zakazu Trumpa spadek aktywności o 38 procent. Co ciekawe, zdaniem Hooper.com, gwałtownie - bo o 88 procent - wzrosła liczba wyszukiwań lotów do USA z Rosji.

Zdaniem analityków cytowanych przez "New York Times" branża turystyczna z samego Los Angeles może w nadchodzących 3 latach stracić na zakazie Trumpa 736 mln dolarów.