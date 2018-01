Grecja - rok w cieniu podatku i mody na Turcję

Nowy podatek noclegowy, kolejne inwestycje hotelowe i mniej rosyjskich goœci - to wyzwania, przed którymi staje grecka branża turystyczna

Nowy podatek noclegowy zaczšł obowišzywać w Grecji 1 stycznia tego roku. W zależnoœci od standardu obiektu klienci będš płacić dodatkowo od 50 centów do 4 euro za noc. Hotelarze alarmujš, że wprowadzenie nowej daniny przyczyni się do spadku przychodów branży o 435 milionów euro i do utraty pracy przez 6 tysięcy ludzi - informuje portal Greek Travel Pages. Według badania firmy audytorskiej Grant Thorton podatek podniesie œredni koszt zakwaterowania o 1,9 procent, co przełoży się na zmniejszenie popytu o 2,5 procent. Sen z oczu hotelarzy spędzajš też toczšce się właœnie negocjacje dotyczšce nowego zbiorowego porozumienia pracowniczego.

Nowy rok przyniósł jednak greckiej branży turystycznej także nowe szanse. Wœród nich sš inwestycje hotelowe prowadzone przez TUI, Thomasa Cooka, Marriotta, Accora i Wyndhama. Dobrš wiadomoœciš jest też rosnšce znaczenie Aten jako kierunku turystycznego.

Grecka branża z niepokojem przyglšda się jednak rosnšcemu popytowi na wakacje w Turcji. Wielu greckich przedsiębiorców obawia się, że Rosjanie wybiorš na tegoroczne wakacje właœnie ten, zabroniony do niedawna, kraj. Liczš, że potencjalne straty wyrównajš im klienci z innych krajów, w tym z Polski, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Singapuru, Korei i Chin.

W tym roku najpopularniejszymi kierunkami będš: Kos, Kreta, Korfu, Zakintos i Kefalonia, a także Region Zachodniej Grecji i Dodekanezu. Najwięcej potwierdzonych lotów do tego kraju majš już Eurowings, easyjet, Jet2.com, Aegean, Ryanair i Wizz Air.