Brytyjski MSZ ostrzega przed Emiratami

marg

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zmieniło treść komunikatu odnośnie do podróżowania do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Boi się o swoich obywateli, bo z Jemenu poleciały rakiety do sąsiedniej Arabii Saudyjskiej.