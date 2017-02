Z myślą o przyszłości zabytku

Oszukać naturę

Wiele cudów świata przetrwałoby setki lat bez ingerencji człowieka, ale nie Wieliczka. Tu człowiek odgrywał przez wieki ważną rolę: wykuwał sól z szarej skały i toczył o nią wojny, a dzięki jej zasobom nauczył się wykorzystywać NaCl na 14 tysięcy sposobów. Ludzie będą w podziemnym zabytku nadal potrzebni, albowiem górotwór cały czas jest czynny. Natura nieustannie upomina się o swoje i niczym żywy organizm próbuje zacisnąć pustki, „zabliźnić rany” powstałe po zabraniu cennego minerału. Wieliccy górnicy od wieków się jej przeciwstawiają budując szereg różnorodnych zabezpieczeń. Ci współcześni czynią to szczególnie intensywnie.

Zachować królestwo piękna

Kilkaset lat ciągłego, w pocie czoła, metr po metrze, wydobycia. „Przez ten czas zdolne dłonie górników pracujących w wielickiej kopalni zmieniały mroczną głębię w królestwo piękna” – pisał pod koniec XIX wieku James Walter Smith. To królestwo to 2391 komór i 245 km chodników powstałych w ciągu stuleci. – Nie wszystko to, co pozostawili przodkowie, ma charakter zabytkowy. Górnicy opracowali model kopalni, tzw. docelowy kształt, w którym funkcjonować ona będzie w przyszłości. Pozostanie to, co jest cenne pod względem kulturowym i przyrodniczym. Komory oraz chodniki o nie zabytkowym charakterze zostaną zlikwidowane lub ulegną samozaciśnieniu. Wsparta na solidnych fundamentach kopalnia ma szansę przetrwać wiele kolejnych stuleci – zapewnia Zbigniew Zarębski, prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

Wybrano minerał – wypełnimy piaskiem

ikwidacja oznacza wypełnienie piaskiem lub iniektem tych poeksploatacyjnych pustek, które nie przedstawiają wartości zabytkowych, kulturowych, przyrodniczych. Największym rejonem działań likwidacyjnych jest wschód kopalni (od szybu Wilson do Lednicy Górnej), skąd w XX wieku masowo pozyskiwano sól, najpierw „na sucho”, a potem poprzez rozpuszczanie soli słodką wodą. Czyniono to tak intensywnie, że zaledwie w kilkadziesiąt lat pozostało w tym rejonie ponad 1,1 mln m3 wyługowanych pustek. To kilkanaście procent wyrobisk całej kopalni. Większość z nich została w ostatnich kilkunastu latach przez górników wypełniona piaskiem.

Dawni górnicy stosowali podsadzanie, czyli wypełnianie pustek jedynie w miejscach bezpośrednio zagrożonych zawałem wyrobiska. Systematyczną podsadzkę po raz pierwszy wprowadzono w pierwszej połowie XIX wieku, wykorzystując ziemię z powierzchni, następnie do 1914 używano piasku dostarczanego kolejką linową z Psiej Górki. Podsadzkę hydrauliczną, dziś podstawę podsadzania m.in. powyżej wspomnianego wschodu, zastosowano dopiero 30 lat temu. Piasek z powierzchni (na docelowe miejsce podsadzania) kilometrami rurociągów transportuje pełnonasycona solanka.

Z kolei miejsca newralgiczne – z uwagi na sąsiadujące z nimi warstwy wodonośne – wypełnia się iniektami (mieszaninami iniekcyjnymi), które zastygają i plastycznie wpasowują się w górotwór, niejako „pracując” razem z nim. Dobranie składu takich mieszanin, by były plastyczne, jest tu bardzo ważne – nieco inne w składzie komponenty wzmacniają otoczenie szybów, inne obszary graniczne złoża.

– Każdy realizowany w dziedzinie zabezpieczenia projekt ma na celu nie tylko ochronę zabytku oraz bezpieczeństwo przebywających i pracujących w nim ludzi, ale też bezpieczeństwo miasta Wieliczka oraz jej mieszkańców – podkreśla prezes Zarębski. Podobnie jest z zachodnią częścią kopalni, od strony Baryczy: dzięki prowadzonym pracom zabezpieczającym poszerzył się pas ochronny (pomiędzy zasadniczym złożem, a tym w Baryczy) z 200 do 700 m, pod ziemią likwidowane będą w tym rejonie kolejne niezabytkowe wyrobiska. Plan intensywnych działań obejmuje też najgłębsze rejony podziemi: podzielą one los najmłodszych „świadków” kopalnianej historii. Ograniczenie zasięgu przestrzennego kopalni to element dobrze zaplanowanej strategii firmy.

Lasy drewna i kotew

Wiele pracy mają też górnicy przy zabytkowych wyrobiskach, na które również napiera górotwór. Stosują szereg zabezpieczeń, w tym drewniane obudowy. W początkach eksploatacji za wzmocnienia służyły pozostawiane w miejscu prac solne filary. Pierwsze kaszty wzniesiono pod ziemią w XIV wieku, a z upływem kolejnych wieków stawiano już śmiałe ciesielskie arcydzieła, które dziś możemy podziwiać m.in. w komorach Michałowice, Drozdowice, Józefa Piłsudskiego. W wielickich podziemiach znaleźć można zarówno pnie ścięte przed 400 laty, jak i współczesne kaszty m.in. w komorach Margielnik, Geramb czy Gaisruck.

Drewno, w przeciwieństwie do stali współgra z solą, która je konserwuje i umacnia. Od 30 lat stosuje się też inne nowoczesne metody zabezpieczeń, pozwalające na zachowanie i prezentowanie oryginalnego kształtu wyrobisk: kotwienie. Odwierca się w górotworze odpowiednią ilość otworów i wprowadza w każdy z nich kilkumetrowy (do 10 m) pręt i spoiwo mineralne. Pozwala to przytwierdzać solną warstwę do sąsiadujących z nią skał.

Taką metodą zabezpieczane są zabytkowe komory, w tym m.in. zespół wyrobisk Margielnik, które wzmocniło już prawie 60 km takich kotew. Kilka lat robót górniczych i kilkanaście milionów złotych nakładów finansowych na renowację to bilans prac w tym rozległym, 6-krotnie większym od kaplicy św. Kingi, wyrobisku. Będzie ono w dalszej pespektywie udostępnione zwiedzającym.

Kosztochłonność prowadzonych działań to mankament prac pod ziemią – ani prostej przebudowy chodnika, ani tym bardziej zabezpieczenia wielkogabarytowej komory nie da się porównać do jakiejkolwiek renowacji na powierzchni. Kopalnia korzysta ze zdobyczy techniki i nowych technologii, wprowadzając je do podziemi, ale jest to wciąż zbyt mało, by prace przyspieszyć i uczynić mniej kosztotwórczymi

Ambitny plan

Do zachowania w tzw. modelu docelowym pozostawiono 218 komór oraz 190 zespołów chodnikowych i komorowych zlokalizowanych na poziomach od I do V. Obok wyrobisk zabytkowych pozostaną też niektóre funkcyjne, o szczególnym znaczeniu. Zlikwidowane będą poziomy V-IX z pozostawieniem wyrobisk o znaczeniu technicznym w tych głębszych rejonach.

– Po likwidacji tego, co niezabytkowe w kopalni pozostanie i tak olbrzymia objętość 1,5 mln m3 pustek. Te wyrobiska nadal trzeba będzie utrzymywać i zabezpieczać. Mamy ambitny plan, aby kopalnia w tym przyszłym kształcie sama się finansowała tj. funkcjonowała na bazie dochodów z turystyki. Z nich prowadzone byłoby zabezpieczanie, bieżąca działalność i rozwój obiektu. Obecnie kopalnia inwestuje w prace górnicze środki własne, ale korzysta też z dotacji państwa i NFOŚiGW, gdyż koszty prowadzonych prac znacznie przewyższają przychody – wyjaśnia Zbigniew Zarębski.

Realizacja tego planu jest możliwa po pierwsze: przy założeniu stabilności rynku turystycznego, sukcesywnym wzroście liczby turystów i zapewnieniu możliwości ich przyjęcia (m.in. poprzez budowę Centrum Obsługi Turystów), po drugie: przy założeniu braku intensywniejszych ruchów górotworu, które spowodowałyby konieczność przeznaczania wyższych środków finansowych na zabezpieczanie.

Udostępniać zabytkowe rejony

Według danych statystycznych turysta zagraniczny wydaje podczas pobytu w Polsce średnio 400 dolarów. – Gdyby wziąć pod uwagę tylko tych obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do podziemnej Wieliczki, łatwo obliczyć, że wydają oni w naszym kraju ponad miliard złotych. Turyści w kopalni zostawiają znacznie więcej – poprzez zakup biletów, pamiątek, posiłku czy noclegu dokładają przysłowiową cegiełkę do ratowania i udostępniania zabytku – przekonuje prezes Zarębski. - Systematyczny wzrost ruchu turystycznego pozwoli nie tylko zwiększać zakres prac zabezpieczających, ale także przybliżać kopalnię do modelu docelowego – dodaje.

Atrakcji dla gości i pomysłów na nie na pewno nie zabraknie. Komory są zabezpieczane, aby mogły być w przyszłości udostępnione zwiedzającym. – Zamierzamy nie tylko zachować najcenniejszą część podziemi, ale pokazywać kolejne jej fragmenty różnym grupom odbiorców. Zachowane w wielickiej kopalni ślady dawnych technik górniczych stanowią niepowtarzalny zapis rozwoju metod eksploatacji solnego złoża. Ilustrują wyzwania, z jakimi mierzyli się nasi poprzednicy oraz rozwiązania świadczące o ich kreatywności i znajomości specyfiki podziemnej Wieliczki. Planujemy m.in. udostępnić wybrane reprezentacyjne wyrobiska wschodniej części kopalni na cele geologicznych eksploracji. Będzie można w tym rejonie podziwiać metody eksploatacji „na mokro” stosowane w XX wieku, które na tamte czasy należały do rozwiązań nie tylko nowoczesnych, ale i unikatowych. Pokażemy wieżę ługowniczą „Engels” służącą do dosycania solanki, komory ługownicze – powstające poprzez zalewanie wodą, a także komory natryskowe, gdzie solne ociosy natryskiwano wodą słodką pod ciśnieniem – zdradza prezes Zarębski.