Po jakich cenach dzielić majątek dorobkowy przy rozwodzie - uchwała Sądu Najwyższego

Majštek dorobkowy byłych małżonków dzielony jest przez sšd po cenach z dnia podziału, choćby od rozstania znacznie spadła wartoœć poszczególnych składników.

To sedno najnowszej uchwały Sšdu Najwyższego, ważnej, gdyż w polskiej praktyce do podziału majštku przez osoby rozwiedzione nie dochodzi przy rozwodzie, ale po kilku, a nawet kilkunastu latach. W takim czasie wartoœć składników wspólnego majštku może się zmienić.

Tak było w sprawie Marii i Jana D., którzy rozwiedli się w 2010 r., a do sšdowego podziału majštku doszło w 2015 r. W skład wspólnego majštku wchodziły dwa lokale i udziały w dwóch kolejnych, nieduża firma i trzy samochody oraz mniej wartoœciowe ruchomoœci. Sšd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże składniki majštku ustalił na dzień rozwodu, ale według cen z daty wydawania wyroku o podziale. Postanowienie to zaskarżyły obie strony, choć z innych przyczyn. Rozpatrujšc apelację, Sšd Okręgowy w Szczecinie powzišł wštpliwoœci, z którymi zwrócił się do SN. Otóż czy w sprawie o podział majštku wspólnego ustalenie wartoœci poszczególnych przedmiotów wchodzšcych w jego skład następuje według cen tych przedmiotów na dzień ustania wspólnoœci majštkowej czy na dzień orzekania podziału. Sšd podał przykład, że po kilku latach od rozwodu auto pięcioletnie staje się kilkunastoletnie, zastosowanie więc aktualnej ceny może być krzywdzšce.

Dodajmy, że przepisy nie rozstrzygajš wprost, z jakiej daty stan i cena przedmiotów powinna być brana pod uwagę przy podziale. Jedynie art. 567 § 3 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że w postępowaniu o podział majštku wspólnego po ustaniu wspólnoœci majštkowej małżonków stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku, ale prawo spadkowe tej kwestii nie rozstrzyga. Tylko z orzecznictwa wynika, że stan spadku ocenia się według otwarcia spadku czy dnia œmierci spadkodawcy, a wartoœć według cen z chwili podziału. I te przepisy stosuje się odpowiednio przy podziale majštku dorobkowego byłych małżonków. Były też, ale nieliczne, orzeczenia, by uwzględniać zmniejszajšcš się wartoœć składników majštkowych między rozwodem a podziałem.

Sšd Najwyższy opowiedział się jednak za tradycyjnym stanowiskiem, że w takich sytuacjach skład majštku wspólnego ustala się według chwili ustania wspólnoœci majštkowej, a jego wartoœć według stanu tego majštku oraz cen w chwili dokonywania podziału.

– To tradycyjne stanowisko, i da się je stosować, uwzględniajšc przy podziale nakłady poszczególnych małżonków na wspólny majštek, jak też korzyœci dla poszczególnych małżonków w tym przejœciowym okresie – powiedział w uzasadnieniu uchwały sędzia SN Jacek Gudowski. Š?

Sygn. akt CZP 103/17