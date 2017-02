MS: interwencja wiceministra Patryka Jakiego ws. 21-letniego ojca z Przemyśla

Młody mężczyzna po śmierci mamy wychowuje czwórkę rodzeństwa. Wystąpił do sądu o przyznanie mu opieki nad dziećmi, by mógł być dla nich rodziną zastępczą. To warunek konieczny, by mógł się starać w instytucjach państwowych o wsparcie finansowe, m.in. z programu 500 Plus, niezbędne do utrzymania rodziny.

Wiceminister oczekuje również informacji, czy sąd wydał postanowienia tymczasowe – do czasu rozpatrzenia wniosku pana Mateusza - które zapewniły dzieciom środki finansowe na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Ponadto Sekretarz Stanu Patryk Jaki wystąpił do Prezydenta Miasta Przemyśla o udzielenie tej rodzinie wszechstronnego wsparcia i niezbędnej pomocy, na przykład w formie zasiłku specjalnego.