Rafalska: przekroczenie magicznej liczby 400 tys. urodzeń w 2017 r. - prawie pewne

Rafalska oceniła w środę w RMF FM, że efekty działania programu 500 plus są dobre. "Chcemy, żeby one się utrzymały" - podkreśliła.

Minister powiedziała, że wzrost liczby urodzin dzieci, dzięki programowi 500 plus jest jak najbardziej oczekiwany. "Nasze prognozy były oszczędniejsze, niż efekt końcówki tego roku" - przyznała. Jak poinformowała, w listopadzie 2016 r. urodziło się o 5 tys. więcej dzieci, w porównaniu do listopada 2015 r.

Jak dodała, gdyby tempo miesięcznego przyrostu liczby nowo narodzonych dzieci utrzymało się w pozostałych miesiącach, to można powiedzieć z duża dozą prawdopodobieństwa, że program 500 plus miał w tym swój znaczący udział. Według minister, rząd - dzięki wzrostowi liczby urodzin dzieci - "wytrącił" przeciwnikom programu 500 plus "najpoważniejsze argumenty".

Zdaniem Rafalskiej, jeżeli tempo miesięcznego przyrostu liczby urodzeń dzieci utrzyma się w pozostałych miesiącach, to "przekroczenie magicznej liczby 400 tys. urodzeń (w 2017 roku) jest prawie pewne". Jak zaznaczyła, "może to być nawet na poziomie 420 tysięcy (urodzeń), albo więcej".

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie dziecko i kolejne, natomiast w przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze (lub jedyne) dziecko.