Schetyna: Będę wspierał Gronkiewicz-Waltz w wymiarze moralnym i politycznym

Hanna Gronkiewicz=Waltz osobiœcie musi podjšć decyzję, czy stawiać się przed komisjš ds. reprywatyzacji w Warszawie - uznał Grzegorz Schetyna, przewodniczšcy Platformy Obywatelskiej. - Uważam, że ma prawo walczyć o swoje dobre imię - powiedział.

Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji w stolicy ma się we wtorek po raz pierwszy zebrać na zasadach ogólnych - przedmiotem obrad nie będzie żadna konkretna nieruchomoœć. Wezwanych zostało dwóch œwiadków: prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i przewodniczšca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. Obie przyjęły wezwanie, jednak jak dotšd tylko ta druga zadeklarowała, że przed komisjš się stawi.

- Ona walczy o prawdę i nie chce się zgłaszać na te wezwania, które sš według niej bezprawnie wysyłane do niej, jako do prezydenta miasta, który jest organem, a nie stronš w tej sytuacji - komentował w radiowej Trójce Grzegorz Schetyna, lider PO.

- Na jednej sprawie, która dotyczyła prywatnie małżeństwa Waltz zgłosił się mšż pani prezydent i uważam, że ta sprawa jest zamknięta. Natomiast jakie będš jej następne decyzje odnoœnie obecnoœci lub nie - ona podejmuje je we własnym zakresie - dodał.

Pytany o to, czy Platforma będzie udzielać wsparcia prezydent Warszawy, chociaż Gronkiewicz-Waltz nie jest już wiceprzewodniczšcš partii, Schetyna odparł, że "każdy podejmuje decyzje indywidualnie". - To jest sprawa pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ja będę jš tylko wspierał w tym wymiarze moralnym, ale także politycznym. Jeżeli sš oskarżenia wobec konkretnych osób, to one muszš być pod adresem tych osób artykułowane - stwierdził.

- Politycznie jest mojš koleżankš z Platformy Obywatelskiej, a w tej sytuacji uważam, że ma prawo walczyć o swoje dobre imię i podejmować decyzję, czy będzie się zgłaszać na zaproszenie tej niekonstytucyjnej komisji, czy też nie - wyjaœniał polityk PO.

Wtorkowe obrady komisji ds. reprywatyzacji rozpocznš się o godz. 10.00.