Neumann: Nabielaka 9 jednoznacznie obciąża PiS

Sprawa kamienicy przy ul. Nabielaka 9 to prawdziwy początek reprywatyzacji warszawskiej i prawdziwe drugie dno tego procederu - ocenił szef klubu PO Sławomir Neumann. Jego zdaniem odpowiedzialne za reprywatyzację tej nieruchomości są osoby związane z PiS.

Komisja weryfikacyjna ds reprywatyzacji w Warszawie zajmie się we wtorek reprywatyzacją nieruchomości przy ul. Nabielaka 9. Mieszkała tam m.in. działaczka Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów Jolanta Brzeska, która zginęła w 2011 r. w niewyjaśnionych okolicznościach; dowody wskazują na zabójstwo.

Neumann ocenił na wtorkowej konferencji prasowej, że Prawu i Sprawiedliwości zależy na zatuszowaniu sprawy nieruchomości Nabielaka 9. - A ta sprawa to prawdziwy początek reprywatyzacji warszawskiej i prawdziwe drugie dno tego procederu - stwierdził szef klubu PO.

Dodał, że Platforma dotarła do materiałów, które - jak mówił - "w sposób jednoznaczny obciążają polityków Prawa i Sprawiedliwości reprywatyzacją warszawską". - Obciążają najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego i PiS - powiedział Neumann.

W tym kontekście wymienił m.in. nazwisko Mirosława Kochalskiego, który - jak wskazywał - w czasie reprywatyzacji Nabielaka 9 był "wyznaczonym przez PiS komisarzem m.st. Warszawy", a obecnie jest wiceprezesem PKN Orlen.

- To pan Kochalski zdecydował o przekazaniu kamienicy Nabielaka 9 "czyścicielowi kamienic". Aby to było możliwe, żeby ta kamienica przeszła z rąk miasta do "czyściciela kamienic", potrzebna była decyzja rządu PiS - dodał Neumann.

Według niego, decyzję taką podjął ówczesny sekretarz stanu w MSWiA, Arkadiusz Czartoryski (obecnie poseł PiS, przewodniczący sejmowej komisji spraw wewnętrznych i administracji - przyp. red.). - To Arkadiusz Czartoryski swoją decyzją spowodował przekazanie kamienicy na Nabielaka 9 "czyścicielom kamienic" - dowodził Neumann. Zapowiedział, że te fakty podczas wtorkowego posiedzenia komisji weryfikacyjnej będzie starał się pokazać zasiadający w niej poseł PO Robert Kropiwnicki.

W styczniu 2006 r. miasto podjęło decyzję zwrotową co do Nabielaka 9. Spadkobierców dawnych właścicieli reprezentował znany "kupiec roszczeń" Marek M. Decyzję zwrotową podpisał Mirosław Kochalski, ówczesny sekretarz m.st. Warszawy z ramienia PiS.

Jako świadków komisja wezwała Kochalskiego, córkę Jolanty Brzeskiej, członka Rady Społecznej przy komisji - Ewę Andruszkiewicz oraz b. zarządcę nieruchomości Nabielaka 9.