RZECZoPOLITYCE Śpiewak: Historia z Pl. Defilad to temat dla Vegi

- My już dawno mówimy, że prezydent powinna podać się do dymisji. Odpowiedzialność moralna, polityczna, ale też karna, jest naszym zdaniem oczywista – uważa Śpiewak.

Gość mówił też, że raz czyni mu się zarzuty, że nie składa zawiadomień do prokuratury, a innym razem, że właśnie ją zawiadomił. - Ta sprawa ogródków przy rondzie Waszyngtona jest jednym wielkim przewałem – twierdzi Śpiewak. Dodał, że nie złożył zawiadomienia tylko na podstawie wpisu blogera, bo miało ono aż trzy strony, a tylko jednym z aspektów był wpis. - Te tereny mają wartość rynkową ok. miliard złotych, a to dużo więcej niż cała afera Amber Gold.

Śpiewak powiedział, że w dalszej kolejności ma zamiar interweniować w związku z sytuacją wokół placu Defilad, bo – jak zaznaczył – jest kilka wątków, którymi media i prokuratura się nie zajęły. - Zaangażowanie polityków Platformy było tu znacznie większe, niż z tą działką przy Chmielnej 70 – twierdził Śpiewak. - To co się działo z placem Defilad to jest temat na film dla Patryka Vegi, bo to w głowie się nie mieści, co tam się odbywało.

- Grzegorz Schetyna wychodzi i mówi, że pani prezydent nie wiedziała co się działo z majątkiem wartym miliardy złotych.. Ja w to nie wierzę – mówił radny. - Gdyby nie nasza działalność, to mielibyśmy dwa wieżowce wybudowane na „przekręconych” działkach.

Kolejnym wątkiem rozmowy był wieżowiec, który planuje wybudować spółka Srebrna, powiązana z PiS. – Trzeba zapytać pani prezydent, dlaczego chce wybudować wieżowiec Prawu i Sprawiedliwości, bo ktoś musiał wydać na to zezwolenie – ocenił Śpiewak.

- PO nazywa pana „użytecznym idiotą”. – Jeśli wchodzimy już w ten język, to użytecznym idiotą jest PO, która tolerowała mafię reprywatyzacyjną – mówił Śpiewak.

Jaka przyszłość czeka panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, pan widzi ją w więzieniu? - Ja raczej widzę panią prezydent z wyrokiem w zawieszeniu – mówił Śpiewak.

Na koniec Śpiewak typował kto mógłby wygrać w wyborach na prezydenta stolicy. - Myślę, że Jacek Sasin nie ma żadnych szans na zwycięstwo, czy jakiś inny kandydat PiS, nawet jeśli powiększą Warszawę – oceniał radny.

Śpiewak mówił też o potencjalnych kandydatach PO: Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, Andrzeju Halickim i Rafale Trzaskowskim. – Halicki był lobbystą developerskim zanim został politykiem. Tak, w Warszawie to jest zbrodnia. Oczywiście w cudzysłowie – powiedział Śpiewak. - Myślę, że Trzaskowski jest najbardziej wybieralną postacią spośród tych wszystkich osób. Myślę, że Kukiz’15 może zebrać te swoje 8-10 proc., ale nic więcej.