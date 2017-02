Sąd nie zgodził się na areszt dwojga urzędników stołecznego ratusza

Informację o odrzuceniu wniosków przekazał prokurator Marek Kaczmarzyk z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

Prokuratura wnioskowała o areszt wobec Mariusza P. i Gertrudy J.-F, ponieważ – jak powiedziała PAP rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu Anna Zimoląg - istnieje "obawa mataczenia w prowadzonym śledztwie".

Wobec trzeciej z podejrzanych osób, niezatrudnionego już w warszawskim Ratuszu radcy prawnego Jerzego M., prokuratura nie wnosiła o areszt - nakazała mu wpłacenie 50 tys. zł poręczenia majątkowego, nałożyła też dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.

Zarzuty postawione we wtorek urzędnikom stołecznego Ratusza są związane z procedurą zwrotu działki obywatelowi Danii przy pl. Defilad (przedwojenny adres: Chmielna 70), i przyznania prawa do użytkowania wieczystego tej działki innym osobom, przez co miasto straciło ponad 62 mln zł.

Przestępstwa, których dotyczą zarzuty, zostały popełnione w latach 2011-2012.

Urzędnicy zostali zatrzymani w poniedziałek. Mariusz P. to kierownik Działu Nieruchomości Dekretowych m.st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy. Gertruda J.-F. jest naczelnikiem Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, a radca prawny Jerzy M., który w przeszłości pełnił funkcję koordynatora samodzielnego wieloosobowego stanowiska pracy radców prawnych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, nie jest już zatrudniony w ratuszu.