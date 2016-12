Debata w Sejmie o ustawie dotyczącej powołania komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w stolicy

Sejm zaczął w piątek debatę nad tym projektem, który przygotowało ministerstwo sprawiedliwości.

"Stosunek do tej komisji to jest prawdziwy test na uczciwość całej klasy politycznej - kto chce wyjaśnić aferę reprywatyzacyjną, a kto chce chronić układu i cwaniactwa" - powiedział wiceminister.

Jak zaznaczył, projekt ustawy jest gwarancją, że państwo "dorwie grupę cwaniaków", którzy brali udział w aferze reprywatyzacyjnej. "Albo państwo pokaże siłę wobec tej zorganizowanej mafii, i pokaże, że Polska to dumna wspólnota, która nie będzie już pozwalała na oszustwa, rabunki i kompromitację w środku Europu. (...) albo wylądujemy na mieliźnie" - stwierdził.

Zdaniem Jakiego, afera reprywatyzacyjna miała miejsce przy "całkowitym bezwładzie instytucji państwa". "A można by powiedzieć, że niektóre instytucje nawet brały w tym udział. Bo przecież nie mogłaby się odbyć żadna afera reprywatyzacyjna bez stołecznego ratusza, w którym rządzi przedstawiciel poprzedniego obozu władzy" - mówił.

"Powołując komisję weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji, przywracamy Polakom elementarne poczucie sprawiedliwości i chcemy odbudować zaufanie do samorządu warszawskiego oraz skuteczności państwa" - powiedział w Sejmie Jarosław Krajewski (PiS).

"Aby kompleksowo uregulować prawa do znacjonalizowanych na mocy dekretu Bieruta nieruchomości, w pierwszej kolejności należy zlikwidować negatywne skutki decyzji podjętych przez ostatnie 10 lat przez władze Warszawy" - zaznaczył Krajewski.

Wskazał, że obecny stan rzeczy to "raj dla handlarzy roszczeń i czyścicieli kamienic". Jak dodał, rząd chce dać tymi przepisami wyraźny sygnał, że "warszawiacy zasługują na to, żeby stolica Polski była stolicą uczciwości i była postrzegana przez inne samorządy jako wzór".

"Mam nadzieję, że powołanie komisji weryfikacyjnej będzie końcem bezkarności sprawców i końcem bezsilności warszawiaków, którzy nie mogli niestety w tej sprawie liczyć na wsparcie ze strony warszawskiego ratusza" - ocenił, zapowiadając poparcie projektu przez PiS.

PO chce odrzucenia rządowego projektu zakładającego powołanie komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w stolicy. "Ta komisja nie ma prawa funkcjonować legalnie" - ocenił w piątkowej debacie w Sejmie Robert Kropiwnicki (PO).

Kropiwnicki nazwał projekt "potworem legislacyjnym". Podkreślał, że walka z procederem dzikiej reprywatyzacji jest słuszna, ale "trzeba robić to tak, by było to legalne", nie można zaś tego robić tylko "ku radości ludzi i gawiedzi wszelakiej".

"Hadko słuchać, jak tak pięknie mówicie, że będziecie strasznie niszczyć tych złoczyńców i ja wam w tym gorąco kibicuję" – powiedział Kropiwnicki posłom PiS. Przypomniał zarazem, że każdy organ państwa musi działać w granicach i na podstawie prawa - dopóki obowiązuje obecna konstytucja. "Nie możecie wychodzić poza granice prawa, a to co proponujecie tą ustawą, to jest potwór legislacyjny" - powiedział.

Poseł mówił, że komisja wkraczałaby w kompetencje sądu. "Zupełnym kuriozum" nazwał możliwość wstrzymywania procesów, także w Sądzie Najwyższym. "To jest niemożliwe, aby jakikolwiek organ władzy publicznej wpływał na decyzje sądów powszechnych lub SN" - dodał. Według Kropiwnickiego, planowana komisja łamie wszelkie zasady trójpodziału władz. "Chcecie pod przewodnictwem ministra, z udziałem posłów, wkraczać w decyzje sądu. Chcecie w jednym organie pomieszać trzy władze, a to jest elementarne naruszenie zasad państwa prawa" - ocenił poseł.

Pytał, kto będzie płacił odszkodowania, za działalność komisji, bo - według posła – takie sprawy będą się kończyć wygranymi m.in. w sądach administracyjnych i w Strasburgu. "Państwo polskie będzie zwracało pieniądze, ale was już nie będzie" – dodał.

"Ta komisja nie ma prawa funkcjonować legalnie" - ocenił poseł. "Jak chcecie, wymyślcie sensowny sposób, a najlepiej pracujcie nad ustawą reprywatyzacyjną, o której była mowa wcześniej" - powiedział Kropiwnicki.

Rządowy projekt powołujący komisję weryfikacyjną w sprawie reprywatyzacji w stolicy to całkowicie partyjno-rządowa inicjatywa; zapisy projektu są niezgodne z konstytucją - ocenił w piątek w Sejmie Tomasz Rzymkowski z klubu Kukiz'15.

"Komisja staje się quasi organem sądowym. Ma bardzo rozległe kompetencje. Łączy w sobie praktycznie wszystkie możliwe gałęzie władzy, które przewiduje konstytucja przy jednoczesnym braku podmiotowości, niezawisłości i podmiotowości. Jest to całkowicie partyjno-rządowa inicjatywa" - powiedział Rzymkowski podczas sejmowej debaty.

W jego ocenie od 27 lat dochodziło do "patologii oraz bandyckiej reprywatyzacji i nadużyć". Uznał jednak, że konstrukcja jest zaproponowana w rządowym projekcie jest niezgodna z konstytucją.

Rzymkowski przypomniał, że w piątek część posłów opozycji złożyła projekt uchwały dotyczący powołania komisji śledczej, która zajmowałaby się sprawami reprywatyzacji. "Ta komisja nie będzie, tak jak ten (rządowy) projekt ustawy, skupiała się tylko i wyłącznie na sytuacji Warszawy, ale całej Polski" - powiedział poseł Kukiz'15.

Zgodnie z projektem komisja, na wstępnym etapie działająca podobnie do prokuratury, po przeprowadzeniu czynności sprawdzających będzie wydawała postanowienie o wszczęciu postępowania rozpoznawczego w przypadku uprawdopodobnienia, że dana decyzja reprywatyzacyjna została wydana z naruszeniem prawa. Później prowadzi co do zasady jawną rozprawę. Ze względu na bezpieczeństwo państwa, ochronę informacji niejawnych lub "zagrożenie spokoju i porządku publicznego rozprawę komisja może utajnić.