Prokuratura: Powstaje specgrupa ds. reprywatyzacji

Jak powiedziała PAP w czwartek rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prok. Anna Zimoląg, powołanie specjalnego zespołu prokuratorów związane jest z wagą i zawiłością śledztw dotyczących reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. „Wniosek o powołanie takiej grupy jest opracowywany i w najbliższym czasie trafi do Prokuratury Krajowej” - zapowiedziała rzeczniczka.



Centralne Biuro Antykorupcyjne od kwietnia br. kontroluje decyzje reprywatyzacyjne w Warszawie. Kontrola dotyczy prawidłowości decyzji z lat 2010-16, głównie co do zwrotów gruntów warszawskich i nieruchomości przejętych dekretem Bieruta z 1945 r. Kontrolą objęto m.in. dokumentację dotyczącą postępowań administracyjnych prowadzonych przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami dotyczących nieruchomości, m.in. w Śródmieściu.



Do Wrocławia z Prokuratury Okręgowej w Warszawie zostało przekazanych dziewięć postępowań dotyczących nieruchomości warszawskich. Dotyczą one m.in. nieruchomości przy ul. Chmielnej 70 – obecnie Plac Defilad 1 – oraz ul. Kazimierzowskiej 34.



Prokuratorzy badają, czy usiłowano doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd, co do praw do spadku po byłych właścicielach nieruchomości. Badana jest również prawidłowość działania funkcjonariuszy publicznych między innymi z Biura Gospodarki Nieruchomości Urzędu m. st. Warszawy, czy z Ministerstwa Finansów. Postępowania dotyczą różnych okresów.



Prokuratura Regionalna we Wrocławiu złożyła do Sądu Rejonowego dla Warszawy–Mokotowa wniosek o wpisanie ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Chodzi o zwróconą w ramach reprywatyzacji działkę przy Placu Defilad w Warszawie.