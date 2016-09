Piotr Guział: Gronkiewicz-Waltz matką wszystkich afer

- Hanna Gronkiewicz-Waltz jest udziałowcem "mafii reprywatyzacyjnej", od lat sprawuje funkcje prezydenta, więc bierze odpowiedzialność za to co działo się w Warszawie - powiedział radny Warszawy Piotr Guział.

Gość programu odrzucił opinię, że dopiero teraz politycy poruszają kwestie reprywatyzacji. - Bardzo dobrze, że temat reprywatyzacji jest podnoszony. Im więcej się o tym mówi, tym lepiej. Już w 2007 roku pojawiły się pierwsze doniesienia w tej sprawie, ale widać, że wówczas Platforma Obywatelska była zbyt popularna, bo te informacje nie przebiły się do głównego nurtu - ocenił.

- Już wcześniej miałem dowody w tej sprawie. Wysłałem dwa lata temu do Hanny Gronkiewicz-Waltz czternaście pytanie. Na żadne z nich nie uzyskałem odpowiedzi. Uciekanie od odpowiedzialności świadczy o tym, że prezydent Warszawy nie ma mandatu do dalszego sprawowania tej funkcji - dodał Guział.

Jaka jest przyszłość Hanny Gronkiewicz Waltz? - Prezydent Warszawy nie ma już żadnego wyboru. Jako polityk jest skończona i jeżeli chce uratować cokolwiek ze swojego dorobku, musi się podać do dymisji - powiedział.

- Jeśli Platforma Obywatelska nie namówi prezydent Warszawy do ustąpienia, to obciąży to ich formację. Wtedy będzie to afera PO, a nie tylko rodziców Waltzów - dodał Guział.

Udział Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego

- Bardzo duży udział w tej sprawie ma Donald Tusk i Bronisław Komorowski. Obaj nie zrobili w tej sprawie nic. Dodatkowo córka prezydenta Komorowskiego kupiła mieszkanie w świeżo odzyskanej kamienicy. Osoba, która odzyskała tę nieruchomości, jest współwłaścicielem Chmielnej 70

Prezydent Bronisław Komorowski kierując sprawę do Trybunału Konstytucyjnego mógł działać we własnym interesie? - zapytał Jacek Nizinkiewicz. - Tak - uważa Piotr Guział.