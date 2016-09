Gronkiewicz-Waltz: Jeśli audyt wykaże nieprawidłowości, rozważę dymisję

Jarosław Gowin o reprywatyzacji: Najkorzystniejsze byłoby przeciągnięcie tej sprawy do 2018 roku

Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała w Radiu Zet, że do końca tygodnia chce ustalić warunki przetargu na firmę, która przeprowadzi audyt w ratuszu związany z reprywatyzacją.

- Jestem zdeterminowana, żeby sprawę doprowadzić do końca i skontrolować - powiedziała prezydent Warszawy. - Jeżeli audyt wykaże nieprawidłowości, to oczywiście absolutnie będę rozważała wtedy dymisję - dodała.

Na pytanie o to, czy do dymisji skłonią ją ewentualne zarzuty prokuratorskie, Hanna Gronkiewicz-Waltz odpowiedziała: - Jeśli chodzi o samorządy to zarzuty prokuratorskie paru, już nie chcę wymieniać kolegów, miało i zostali wybrani po raz kolejny.

Pytana o to, czy Platforma Obywatelska wzywa ją do odejścia, Hanna Gronkiewicz-Waltz odpowiedziała, że PO nie oczekuje jej dymisji. - Czuję wsparcie (od PO - red.), ale wolałabym silniejsze - przyznała.