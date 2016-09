Jacek Wojciechowicz: Odwołanie mnie w kontekście afery reprywatyzacyjnej to podłość

Prezydent stolicy ogłosiła po posiedzeniu zarządu PO, że Wojciechowicza, odpowiedzialnego dotychczas za inwestycje w stolicy, odwołała "za słaby" wynik. Natomiast - jak poinformowała - Jóźwiak, który w ratuszu nadzorował m.in. zajmujące się sprawami reprywatyzacyjnymi Biuro Gospodarki Nieruchomościami, sam podał się do dymisji.

Wojciechowicz powiedział w TVN24, że zdaje sobie sprawę, iż każdy prezydent ma prawo dobierać sobie współpracowników. - Mam żal o jedną rzecz, bo jeśli rzeczywiście po 10 latach boomu inwestycyjnego, zainwestowania w Warszawę 20 miliardów odwołuje się mnie w kontekście afery reprywatyzacyjnej, to to jest po prostu podłość. Podłość, ponieważ łączy się moją osobę i moje odejście z urzędu po 10 latach pracy, śmiem twierdzić, że jednak pewnych sukcesów, właśnie z takim nieprzyjemnym kontekstem - powiedział Wojciechowicz.

Były wiceprezydent pytany o to, czyja to podłość, odpowiedział, że "tego, który to zrobił". Na pytanie, czy chodzi o Gronkiewicz-Waltz odpowiedział, że "formalnie tak". Zapytany, kto nieformalnie za to odpowiada, stwierdził: "na pewno były naciski ze strony części polityków PO, którym nie podoba się od lat moja próba naprawy przynajmniej warszawskiej Platformy".

Mówiąc o okolicznościach odwołania go, Wojciechowicz powiedział, że Gronkiewicz-Waltz, uprzedzając go w środę wieczorem o planowanej decyzji, złożyła mu propozycję "dalszej pracy w strukturze miasta", której nie przyjął. Powiedział też, że prezydent Warszawy proponowała mu, żeby sam podał się do dymisji. - Biorąc pod uwagę okoliczności, czyli że to odwołanie następuje w określonym czasie, kiedy wszystkie media i wszyscy mówią o aferze reprywatyzacyjnej, z którą ja nie mam nic wspólnego, jako że przez 10 lat pracy w urzędzie ani jednego dnia nie nadzorowałem tej sfery, no to robienie tego w tym momencie i jeszcze proponowanie podawania się do dymisji przeze mnie, byłoby to jakimś przyznaniem się do winy - stwierdził.

Na pytanie, czy czuje się w tej sytuacji "kozłem ofiarnym", były wiceprezydent stolicy powiedział, że jego odwołanie stanowi "ciąg dalszy tego, co było robione wcześniej". - Czyli tego, żeby pozbyć się mnie z urzędu, a być może z Platformy - dodał.

Dopytywany, czy uważa, że decyzja o odwołaniu go, została podjęta przez Gronkiewicz-Waltz samodzielnie, Wojciechowicz ocenił, że "była to decyzja co najmniej nie samej pani prezydent".