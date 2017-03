Beata Szydło na spotkaniu z repatriantami: Wystarczyła dobra wola i serce

- Szanowni państwo, bardzo się cieszę, że mogę przywitać was we wspólnym polskim domu. Jesteście w domu - powitała Szydło zgromadzonych w Pułtusku repatriantów.

Premier podkreślała, że co prawda formalności mogą potrwać parę miesięcy, ale wkrótce będą oni mogli rozpocząć w Polsce nowe życie. - Będziecie mogli zamieszkać w swoich mieszkaniach, w swoich domach, budować tu swoje życie - mówiła.

Szefowa rządu zaznaczyła, że sprowadzenie do Polski potomków rodaków, którzy zostali wywiezieni do Kazachstanu, było zobowiązaniem PiS z czasu kampanii wyborczej. Podkreśliła, że przygotowanie ustawy było też "zobowiązaniem moralnym polskiego państwa" wobec tych, którzy musieli opuścić ojczyznę, bo "nieludzki reżim do tego doprowadził, tylko dlatego, że są Polakami".

- Nasi poprzednicy przez wiele lat nie zrobili dla was nic. Okazało się, że wystarczy dobra wola, determinacja, a przede wszystkim serce, by przygotować ustawę, którą mam przed sobą. To jest wasza ustawa, to jest wasz bilet do Polski - powiedziała szefowa rządu.

Szydło zaznaczyła, że ustawa została przygotowana przez polski rząd.

Jednocześnie wyraziła nadzieję, że wkrótce zostanie przyjęta przez Sejm i Senat oraz podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.