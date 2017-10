"Polska świadczy usługę różnym populistom i dyktatorom"

Partia Razem protestuje przeciw wizycie w Polsce prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana i "przyjmowaniu go z honorami". - Turcja nagminnie łamie prawa człowieka - podkreślił działacz ugrupowania Maciej Konieczny.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan składa we wtorek jednodniową wizytę w Warszawie. Turecki przywódca spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, premier Beatą Szydło, marszałkami Sejmu i Senatu Markiem Kuchcińskim oraz Stanisławem Karczewskim. Prezydenci Polski i Turcji wezmą także udział w Forum Gospodarczym.

- Turcja rządzona przez Erdogana, to kraj, gdzie nagminnie łamane są prawa człowieka - powiedział Konieczny. - Reżim Erdogana zamknął w więzieniach tysiące więźniów politycznych. Są wśród nich legalnie wybrani parlamentarzyści, dziennikarze. Dzisiejsza Turcja, to kraj w którym panuje cenzura, w którym zamknięto opozycyjne gazety i radia. Kraj, w którym za działalność polityczną traci się prace i idzie do więzienia - podkreślił.

Według działaczy Partii Razem wtorkowa wizyta Erdogana w Polsce jest symboliczna, bo odbywa się przeddzień posiedzenia Rady Europejskiej, która ma się zająć m.in. Turcją. Konieczny ocenił, że "to jest bardzo wygodne dla Erdogana, to jest korzystne dla niego politycznie", ale jak zaznaczył "nie dla Polski".

Zdaniem Koniecznego, "to nie pierwszy raz, kiedy PiS odsuwa się od naszych sąsiadów, demokratycznych europejskich państw". Jak zauważył, bezpieczeństwo Polski zależy od relacji z sąsiadami. - Polska świadczy taką usługę różnym populistom i dyktatorom. Oni mogą tu przyjechać i mieć pewność, że nie usłyszą nic złego o tym, że łamią prawa kobiet, że łamią zasady demokracji, o tym, że prześladują opozycję - powiedział.

Konieczny przypomniał, że "kiedy w latach 80. reżim gen. Wojciecha Jaruzelskiego wsadzał do więzienia opozycjonistów w Polsce, to kraje demokratyczne takie jak Szwecja reagowały". - Ten kto handluje prawami człowieka, przymyka oko na zbrodnie, prześladowania wobec opozycji, aby ubić polityczny interes, ten jest współwinny tych zbrodni - oświadczył.

Partia Razem zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy, aby w rozmowach z prezydentem Erdoganem domagał się uwolnienia więźniów politycznych i zaprzestania represji wobec Kurdów.

Działaczka Partii Razem Hanna Gospodarczyk zapowiedziała, że mniejszość kurdyjska w Polsce oraz środowiska lewicowe będą demonstrowały we wtorek po południu pod Pałacem Prezydenckim. - Chcemy głośno powiedzieć: "nie" dla przyjmowania z honorami bliskowschodnim autokratów, takich jak Recep Tayyip Erdogan. Chcemy pokazać naszą solidarność z więzionymi przez turecki reżim naukowcami, dziennikarzami, opozycjonistami, członkami mniejszości etnicznych - powiedziała.