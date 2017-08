Adrian Zandberg pogubił się w programie Platformy. Jakie PO ma stanowisko ws. 500 plus?

Zandberg zwrócił uwagę na fragment wywiadu dla "Zeit Online" wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Borysa Budki. W mocnych słowach krytykował on "populistyczne reformy" Prawa i Sprawiedliwości.

– Weźmy np. obniżenie wieku emerytalnego albo program zasiłków na dzieci 500 plus. To podoba się ludziom, jednak w dłuższej perspektywie nie jest to ani możliwe do sfinansowania, ani rozsądne – stwierdził Budka.

Adrian Zandberg zauważa, że kłóci się to z dotąd prezentowanym przez Platformę stanowiskiem. "Najpierw była potępianie w czambuł. Potem - nagły zwrot akcji i przejęcie postulatu Partii Razem: uniwersalnego świadczenia na każde dziecko. Następnie Schetyna zapowiedział, że PO chce odbierać prawo do świadczenia bezrobotnym rodzicom. Ale dotąd politycy Platformy obiecywali, że sam program utrzymają" - napisał, zadając pytanie, czy PO może się na któreś z rozwiązań zdecydować.

"Ciągłe kluczenie, zmiana opinii co pięć minut w oczywisty sposób wzmacniają (Jarosława) Kaczyńskiego" - zwraca uwagę polityk partii Razem. "Siła PiS-u (...) wyrasta z obaw milionów Polaków, że kiedy władzę przejmą Schetyna z Petru, to 500 plus czy minimalna płaca godzinowa znikną" - dodaje.

Zdaniem Zandberga politycy PO udowadniają w ten sposób, że "niewiele z ostatnich lat zrozumieli".