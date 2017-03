RZECZoPOLITYCE Zandberg: Ponury cień Burego

Gość programu uważa, że pojęcie "żołnierze wyklęci" niezbyt dobrze opisuje to, co działo się z ludźmi, którzy zostali w lesie po wojnie, w latach 40. Wkłada ono do jednego worka postaci naprawdę bohaterskie i zasługujące na szacunek, ale i te dwuznaczne moralnie, żeby nie powiedzieć: które miały na sumieniu zbrodnie. - Polskie instytucje publiczne i organizacje historyczne uprawiają kult tych właśnie postaci, które nie mają czystego sumienia. Np. Łupaszki, odpowiedzialnego za czystkę etniczną w Dubinkach. Dziesiątki kobiet i dzieci zostały wymordowane w ramach akcji odwetowej. Rozstrzeliwano dwulatki, gwałcono młode dziewczyny, mordowano nawet niemowlęta. To był rozkaz, który zhańbił polski mundur - mówił Zandberg.

- Noszenie wizerunków Łupaszki przez przedstawicieli różnych partii jest dla nas kompletnie niezrozumiałe. Dotyczy to nie tylko PiS-u - mówił gość. - Spytaliśmy lidera PO Grzegorza Schetynę o to, czy akceptuje fakt, że lokalni działacze samorządowi uprawiają kult Łupaszki. Chodzi np. o prezydenta Sosnowca czy lokalnych władz Oświęcimia, Gniezna. W Koszalinie dopiero interwencja lokalnego oddziału Razem powstrzymała tamtejszych samorządowców powiązanych z PO od wspólnego świętowania z Młodzieżą Wszechpolską i ONR.

Lider Razem uważa, że trzeba podstawić jasno granice między bohaterami i ludźmi odpowiedzialnymi za zbrodnie. Po to, żeby nie hańbić polskiego munduru.

- Pojęcie "żołnierzy wyklętych" do debaty publicznej wprowadziła w latach 90. skrajna prawica. W latach 40. nikt ich tak nie określał. To byli bardzo różni ludzie, myślący w bardzo różny sposób, w tym o sobie nawzajem także nie najlepiej - mówił Zandberg.

Na argument, że jednak większość Żołnierzy Wyklętych była bohaterami, Zandberg stwierdził, że trzeba zachować proporcje. - Mam wrażenie, że kult Żołnierzy Wyklętych, przy okazji którego przemyca się kult takich jak Bury czy Łupaszka, zachwiał też proporcjami pamięci historycznej. Zapominamy o setkach tysięcy ludzi zaangażowanych w Mikołajczykowski PSL, o ludziach naprawdę krystalicznych, takich jak Kazimierz Pużak, Antoni Pajdak. To wszystko przykrywa ponury cień Burego. Właśnie dlatego jest tak poważny problem z pojęciem "żołnierze wyklęci".

- Chciałbym, żeby młodzi ludzie wzorowali się na Kazimierzu Pużaku czy rotmistrzu Pileckim. Nie na Burym, nie na Ogniu. Nie na byłym podhalańskim ubeku, który także niedawno trafił do panteonu bohaterów narodowych. Tu jest coś głęboko nie na miejscu - ocenia Zandberg.

Prowadzący przypomniał, że Paweł Kukiz, który także zadawał pytania to, gdzie wśród Żołnierzy Wyklętych są bohaterowie, a gdzie osoby, które nie powinny być tak postrzegane, został okrzyknięty wrogiem narodowym.

- Słyszałem, że podczas marszu w Hajnówce nacjonaliści wznosili okrzyki pod adresem moim i Kukiza, skandując "śmierć wrogom ojczyzny". Dla mnie wrogami ojczyzny są ci, którzy za bohaterów uznają odpowiedzialnych za czystki etniczne. To jest nieprawda o polskim podziemiu i zrównywanie z nimi tysięcy ludzi, którzy walczyli o demokratyczną Polskę z takimi właśnie postaciami. To jest obrażanie prawdziwych bohaterów.

Według Zandberga obchody dni Żołnierzy Wyklętych stają się "dziwną przestrzenią, w której miesza się granica między demokratycznymi politykami a ruchami skrajnymi. - Wojewoda z PiS defiluje wspólnie z ONR-em. Polska prawica nie przestrzega standardów, nie widzi problemu z tym, żeby współpracować z organizacjami, które jawnie deklarują chęć obalenia demokracji - uważa Adrian Zandberg.

Dziwi go również zachowanie PO w wielu miejscach w Polsce. Partia rzuca się w objęcia ruchów skrajnych i bierze udział w kulcie postaci co najmniej moralnie wątpliwych, takich jak Łupaszka. Dostępne są udokumentowane badania zbrodni, jakich się dopuścił.

Zandberg zapowiedział, że weźmie udział w manifestacjach związanych z Dniem Kobiet - Manifie i protestach 8 marca, choć ocenia, że nie będą one tak liczne jak "czarny protest".

- W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z konsekwentnymi atakami na prawa kobiet. Zaczęło się od barbarzyńskiej próby zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, ale mowa tu też o ograniczeniu dostępu do antykoncepcji awaryjnej, pogarszających się standardach opieki okołoporodowej, nie mówiąc o wszystkich innych zaniedbaniach, które mamy jeszcze po rządach PO - np. skandalicznie niskiej liczbie żłobków. Musimy wreszcie nadrobić ten dystans - uważa lider Razem.

Jego zdaniem mobilizacja podczas "czarnego protestu" był odpowiedzią na konkretny atak przeprowadzony na kobiety przez obóz rządzący. - To był jeden jedyny raz, kiedy walec PiS został odparty. Partia rządząca zorientowała się, że przegięła i musiała ustąpić. Myślę, że takiej mobilizacji teraz nie będzie - ocenia rozmówca jacka Nizinkiewicza.

Jako "nieprzyzwoicie małe wsparcie" uznał Zandberg przeznaczenie przez rząd Beaty Szydło 1,5 mln zł na pomoc dla syryjskich szpitali. - Limuzyna, którą BOR kupuje dla premier, jest droższa. A premier będzie potrzebowała ich więcej, jeśli nie zmieni swoich nawyków - mówił lider Partii Razem.

