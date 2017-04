Ranking kancelarii prawniczych 2017: rekomendacje, najlepsi prawnicy i kancelarie

Co ma polityka do prawnika - komentuje Ewa Usowicz

ZOBACZ PEŁNE WYNIKI RANKINGU KANCELARII PRAWNICZYCH 2017

Co roku prosimy uczestników rankingu o wskazanie najlepszych ich zdaniem kancelarii, a także o rekomendacje dla najlepszych prawników. Do wzięcia jest tytuł lidera i wicelidera, wskazujemy też kancelarie lub osoby, które rekomendowano najczęściej. Clifford Chance to najbardziej polecana kancelaria w aż trzech dziedzinach, z tego w jednej – ex aequo z inną kancelarią. W kategorii procesy sądowe i arbitraż Clifford Chance jest liderem, a kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak wiceliderem podobnie jak przed rokiem. Praktyka arbitrażu w Clifford Chance uważana jest przez konkurencję za najlepszą w Polsce. Bartosz Krużewski z tej kancelarii jest niezmiennie wskazywany jako wybitny specjalista od procesów sądowych i arbitrażu inwestycyjnego, doceniany nie tylko za rzetelność, ale i takt. Nowością jest to, że do grona często rekomendowanych w tym segmencie prawa, czyli kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy oraz Kos Kubas Gałkowski, dołączył zespół Maruta Wachta.

Clifford Chance – najczęściej polecana kancelaria, w aż trzech dziedzinach.

Foto: materiały prasowe

W fuzjach i przejęciach Clifford Chance awansowała z ubiegłorocznej pozycji wicelidera i zdobywa tytuł lidera wespół z Weil, Gotshal & Manges. Obie kancelarie dostały tyle samo wskazań. Wiceliderem w tej dziedzinie w tym roku zostaje Greenberg Traurig. Koledzy z innych kancelarii rekomendowali również Allen & Overy, Gessel Koziorowski oraz Baker & McKenzie. Agnieszka Janicka z Clifford Chance jest już kolejny rok liderem wśród prawników rekomendowanych indywidualnie w obszarze fuzji i przejęć m.in. za „dogłębną znajomość rynku M&A i skuteczność w przeprowadzaniu transakcji".

Trzecią domeną Clifford Chance jest prawo bankowe i finansowe, choć jak wskazuje środowisko prawnicze, wpływa na to w dużej mierze pozycja londyńskiego biura tej firmy. Liderem jest tu nie tylko kancelaria, ale także jeden z jej prawników – Grzegorz Namiotkiewicz, uznawany przez kolegów od lat za wybitnego specjalistę. Pozycję wicelidera wśród kancelarii objął w tej dziedzinie Allen & Overy (ubiegłoroczny lider), natomiast Arkadiusz Pędzich z tej kancelarii pozostaje wiceliderem w klasyfikacji indywidualnej.

Zwinne metody pracy

Kancelaria Maruta Wachta zdobyła głosy konkurencji w dwóch dziedzinach: prawo zamówień publicznych (za przełomową opinię w sprawie możliwości i sposobu wykorzystania metodyki Agile [zwinne metody pracy – przyp. red.] oraz „twórcze podejście w sprawach obejmujących reprezentację klientów przed KIO"). Natomiast w kategorii technologie, media, telekomunikacja kancelaria ta została wyróżniona „za współtworzenie wzorcowych umów IT dla administracji publicznej". W pierwszej z tych dziedzin wiceliderem jest Wierciński Kwieciński Baehr, w drugiej nikt nie zagroził pozycji Maruta Wachta, choć rekomendowano godnych rywali: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Wierzbowski Eversheds Sutherland. Także indywidualnie Bartłomiej Wachta i Marcin Maruta są już drugi rok liderami w obu wymienionych obszarach. Koledzy z konkurencji cenią pierwszego z nich za „doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów przed KIO", a drugiego – za „doświadczenie i wdrażanie kreatywnych rozwiązań".

Podwójnym tytułem lidera może się w tym roku pochwalić również kancelaria Allen & Overy. Jej specjalnością jest organizacja i finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Zdaje się, że kancelaria nie ma w tej dziedzinie zbyt dużej konkurencji. Kolejny raz rekomendowano tu Clifford Chance, lecz nie udało jej się wskoczyć na pozycję wicelidera. Tomasz Kawczyński z Allen & Overy jest niemal bezkonkurencyjny w klasyfikacji indywidualnej już czwarty rok z rzędu. W tej dziedzinie rekomendowano jedynie Agatę Szeligę (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak).

W prawie konkurencji i antymonopolowym Allen & Overy dzieli pierwsze miejsce na podium z Linklaters. Do ubiegłorocznej liderki wśród specjalistów w tej dziedzinie – Małgorzaty Szwaj z Linklaters – dołączyła Marta Sendrowicz z Allen & Overy.

Najlepszą wśród rekomendowanych kancelarią od nieruchomości kolejny rok z rzędu jest Dentons. Jej prawnik Paweł Dębowski obronił także tytuł lidera w klasyfikacji indywidualnej. W tym roku w gronie rekomendowanych firm najwięcej wskazań oprócz Dentons dostał Greenberg Traurig, wyprzedzając Hogan Lovells, Linklaters oraz kancelarię Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Kancelaria Dentons to także, podobnie jak przed rokiem, lider w prawie energetycznym. To jedna z najbardziej doświadczonych i stabilnych praktyk w tym zakresie w Polsce – uznali koledzy z rynku. Konkurencję stanowiły CMS oraz Wierciński Kwieciński Baehr. Mecenas Arkadiusz Krasnodębski z Dentons ponownie zdobył najwięcej wskazań w kategorii indywidualnej. Rywalizował tylko z Jerzym Baehrem.

W tym roku udało się wyłonić lidera w prawie podatkowym. Została nim kancelaria Baker & McKenzie. Oprócz niej rekomendowano jeszcze Dentons. Rekomendacji indywidualnych znowu nie było, więc to podium jest wciąż do wzięcia.

Najlepsi w branży

Dziewiąty rok z rzędu liderem prawa pracy jest kancelaria założona przez mec. Bartłomieja Raczkowskiego. Ubiegłoroczny wicelider, A. Sobczyk i Współpracownicy, nie zdołał obronić tej pozycji, choć wciąż zdobywa sporo głosów konkurencji. Bartłomiej Raczkowski i Arkadiusz Sobczyk są uznawani za najlepszych prawników od prawa pracy. Pierwszy za „rzetelność i wybitny profesjonalizm w najtrudniejszych sprawach", drugi za „duże doświadczenie i wysoki poziom merytoryczny".

Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak chyba nic nie zagraża na pozycji lidera w prawie spółek i prawie handlowym. Od lat nie udaje się wyłonić wicelidera w tej dziedzinie. SKS jest rekomendowana głównie za ogromne doświadczenie oraz bezpieczeństwo prowadzonych transakcji. W tym roku środowisko głosowało również na firmę Domański Zakrzewski Palinka oraz dwóch nowych graczy w tym obszarze, czyli Clifford Chance oraz dużą kancelarię z Gdańska Głuchowski Siemiątkowski Zwara. Ta ostatnia działa na rynku od 1993 r., ale do rankingu wróciła po sześciu latach przerwy. W klasyfikacji indywidualnej znów nikt nie był w stanie odebrać tytułu lidera prof. Stanisławowi Sołtysińskiemu (SKS), uznawanemu za niekwestionowany autorytet w prawie spółek. Jego rywalem w tym roku był tylko prof. Michał Romanowski (M. Romanowski i Wspólnicy).

Nie ma zaskoczenia także w prawie własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawie autorskim. Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy to lider w tej dziedzinie od lat. Doceniana jest m.in. za „wytyczanie nowych szlaków". Rekomendujący wskazywali także kancelarię Maruta Wachta oraz SKS, ale żadna z nich nie zdobyła wystarczającej liczby punktów, by wskoczyć na pozycję wicelidera. Elżbieta Traple tym razem samodzielnie dzierży tytuł lidera wśród specjalistów w tej dziedzinie. Jest ceniona m.in. za „wybitne podejście naukowe i biznesowe". Rok temu dzieliła tytuł liderki z Krystyną Szczepanowską-Kozłowską z Allen & Overy, która w tym roku jest wśród najczęściej rekomendowanych, tak samo jak Ryszard Skubisz z Kancelarii Prawno-Patentowej.

Greenberg Traurig została liderem rekomendacji w dziedzinie przygotowanie wejścia na giełdę/ rynki kapitałowe i papiery wartościowe. Środowisko doceniło jej zespół za to, że potrafi nie tylko opisać problemy, ale też je rozwiązać. GT zrzuciła z podium Weil, Gotshal & Manges, która w tym roku jest pierwsza wśród rekomendowanych. Weil otrzymała więcej głosów niż kancelaria Gessel Koziorowski, która z kolei wyprzedza firmę Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy. Za to prawniczka Weil, Gotshal & Manges Anna Frankowska wróciła na pozycję lidera wśród specjalistów w tym obszarze. Konkurenci chwalą ją za „doświadczenie i profesjonalizm w adaptacji na polskim rynku kapitałowym rozwiązań stosowanych na bardziej rozwiniętych rynkach".

Kancelaria Hogan Lovells i zarządzająca nią Beata Balas-Noszczyk od lat są bezkonkurencyjne w dziedzinie prawa ubezpieczeń. Środowisko wskazuje na unikalną wiedzę w tej dziedzinie. Inne miejsca na podium pozostają puste. Kto chętny do rywalizacji?

Aneta Pacek-Łopalewska i jej kancelaria APŁ też nie mają wyrazistej konkurencji w dziedzinie prawo ochrony środowiska. Wśród rekomendowanych znowu pojawiła się kancelaria Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy oraz jej prawniczka Magdalena Bar, nie była jednak w stanie zagrozić kancelarii APŁ.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku prawa farmaceutycznego. Środowisko uznaje od trzech lat, że najlepszy jest tu zespół kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Doceniono go m.in. za wysoką skuteczność i „charyzmatyczne podejście do prowadzonych spraw, łączące w sobie rzetelną pracę prawniczą z wytyczaniem nowych ścieżek" oraz „bogate doświadczenie w sporach patentowych i doradztwie dla firm farmaceutycznych w zakresie IP". Paulina Kieszkowska-Knapik zdobywa kolejny raz indywidualnie tytuł lidera, za nią jest Ewa Rutkowska z tej samej kancelarii („jeden z najbardziej doświadczonych prawników w tym zakresie") oraz Katarzyna Czyżewska (za „reprezentację wielu szpitali i lekarzy w sporach o błąd lekarski"). Kancelaria Czyżewscy to jedyna, oprócz KRK, firma rekomendowana w tym roku w prawie farmaceutycznym.

Potwierdziła się pozycja Zimmerman i Wspólnicy jako najlepszej kancelarii od prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Kancelaria jest polecana za „profesjonalizm i kreatywność w stosowaniu prawa upadłościowego jako mechanizmu restrukturyzacji przedsiębiorstw". Wicelidera nie udało się wyłonić, choć były rekomendowane aż trzy inne kancelarie: Tatara i Współpracownicy z Krakowa, FilipiakBabicz z Poznania oraz warszawskie biuro K&L Gates.

Na koniec prawo karne dla biznesu – obszar, który dopiero drugi raz jest obecny w naszym zestawieniu. I po raz drugi tytuł lidera przypada tu kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy. Tak samo, jak rok temu, konkurowała ona jedynie z kancelarią SKS. Wtedy jednak nie udało się wyłonić lidera w klasyfikacji indywidualnej, a w tym roku – tak. Jest nim Mikołaj Pietrzak, wspólnik w Pietrzak Sidor & Wspólnicy. Jako polecanych specjalistów w tej dziedzinie wskazywano jeszcze Dominikę Stępińską-Duch (Raczkowski Paruch) za doświadczenie w projektach compliance oraz Tomasza Konopkę (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak). ©

***

Szanowani Państwo,

uprzejmie informujemy, że ukazał się już Ranking Kancelarii Prawnych. Pozwalamy sobie przypomnieć, że Ranking dostępny jest wyłącznie dla prenumeratorów. Aby ułatwić Państwu zakup większej liczby egzemplarzy przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę. W celu złożenia zamówienia, prosimy o kontakt z Elżbietą Jezierską, tel. 22 463 04 54, elzbieta.jezierska@rzeczpospolita.pl