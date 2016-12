W jaki sposób ująć reklamację w księgach rachunkowych

Foto: Rzeczpospolita

Regulacje kodeksu cywilnego

Ewidencja w księgach odbiorcy

Ewidencja w księgach dostawcy

Rękojmia

Ewidencja księgowa reklamacji uznanej przez dostawcę

Ewidencja w księgach odbiorcy

Ewidencja w księgach dostawcy

Ewidencja księgowa reklamacji nieuznanej przez dostawcę

Sprzedając materiały, towary, wyroby gotowe bądź usługi w obrocie handlowym, dostawca ponosi odpowiedzialność wobec nabywcy z tytułu rękojmi, gdy sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną. Zgodnie z art. 556 kodeksu cywilnego wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Z sytuacją taką mamy do czynienia, gdy sprzedana rzecz:- nie ma właściwości, które powinna posiadać ze względu na cel określony w umowie lub cel wynikający z jej właściwości lub przeznaczenia;- nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, np. poprzez przekazanie wzoru lub próbki;- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;- została wydana kupującemu w stanie niekompletnym (rękojmia za wady fizyczne).Za wadę fizyczną sprzedanej rzeczy uznaje się także jej nieprawidłowe zamontowanie i uruchomienie, jeśli zostało ono przeprowadzone przez sprzedawcę lub kupującego, który przy wykonywaniu tych czynności, postępował zgodnie z instrukcją uzyskaną od sprzedawcy.Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący może także zażądać wymiany wadliwej rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, a koszty wymiany albo naprawy sprzedanej rzeczy ponosi sprzedawca.Odpowiedzialność z tytułu rękojmi może zostać rozszerzona, ograniczona lub wyłączona jedynie, gdy w transakcji uczestniczą dwa podmioty gospodarcze (stroną umowy nie jest konsument). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy sprzedawca zatai wadę przed kupującym. Natomiast w przypadku, gdy kupujący w momencie zawarcia umowy nabycia rzeczy wiedział o wadzie, wówczas sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi.Reklamacje nabywców mogą dotyczyć zarówno ceny, ilości, jak i jakości sprzedanych rzeczy, usług bądź też błędów występujących w dokumentach potwierdzających sprzedaż towarów bądź wykonanie usługi.Jednostka A sprzedała 1000 szt. towarów po cenie jednostkowej 15 zł/szt. Wartość towarów w cenie nabycia w jednostce A wynosiła 12 zł/szt. Po odbiorze towarów przez jednostkę B okazało się, że 25 proc. towarów posiada wady, w związku z czym kupujący zwrócił towary sprzedawcy. Reklamacja została uznana przez dostawcę towarów.1. Ujęcie faktury zakupu towarów – wartość nettoWn „Rozliczenie zakupu towarów" 15 000 złMa „Rozrachunki z dostawcami" 15 000 zł2. Ujęcie faktury zakupu towarów – wartość VATWn „Rozrachunki z tytułu VAT" 3450 złMa „Rozrachunki z dostawcami" 3450 zł3. Przyjęcie pełnowartościowych towarów do magazynuWn „Towary" 11 250 złMa „Rozliczenie zakupu towarów" 11 250 zł4. Zgłoszenie reklamacji wadliwej części towarów – ewidencja pozabilansowaWn „Zapasy obce" 3750 zł5. Otrzymanie faktury korekty po uznaniu reklamacji przez dostawcę – wartość nettoWn „Rozrachunki z dostawcami" 3750 złMa „Rozliczenie zakupu towarów" 3750 zł6. Otrzymanie faktury korekty po uznaniu reklamacji przez dostawcę – wartość VATWn „Rozrachunki z dostawcami" 862,50 złMa „Rozrachunki z tytułu VAT" 862,50 zł7. Zwrot towarów będących przedmiotem reklamacji dostawcy – ewidencja pozabilansowaMa „Zapasy obce" 3750 zł8. Zapłata za nabyte towaryWn „Rozrachunki z dostawcami" 13 837,50 złMa „Rachunek bieżący" 13 837,50 zł1. Ujęcie faktury sprzedaży towarów – wartość nettoWn „Rozrachunki z odbiorcami" 15 000 złMa „Przychody ze sprzedaży towarów" 15 000 zł2. Ujęcie faktury zakupu towarów – wartość VATWn „Rozrachunki z odbiorcami" 3450 złMa „Rozrachunki z tytułu VAT" 3450 zł3. Wydanie towarów z magazynuWn „Wartość sprzedanych towarów" 12 000 złMa „Towary" 12 000 zł4. Zgłoszenie reklamacji wadliwej części towarów – ewidencja pozabilansowaWn „Zapasy obce" 3000 zł5. Uwzględnienie reklamacji i wystawienie faktury korekty sprzedaży – wartość nettoWn „Przychody ze sprzedaży towarów" 3750 złMa „Rozrachunki z odbiorcami" 3750 zł6. Uwzględnienie reklamacji i wystawienie faktury korekty sprzedaży – wartość VATWn „Rozrachunki z tytułu VAT" 862,50 złMa „Rozrachunki z odbiorcami" 862,50 zł7. Przyjęcie zwróconych towarów na magazynWn „Towary" 3000 złMa „Wartość sprzedanych towarów" 3000 zł8. Przyjęcie zwróconych towarów na magazyn – wyłączenie z ewidencji pozabilansowejMa „Zapasy obce" 3000 zł9. Likwidacja zwróconych towarów, ze względu na wady, których nie da się usunąćWn „Pozostałe koszty operacyjne" 3000 złMa „Towary" 3000 zł10. Zapłata za sprzedane towaryWn „Rachunek bieżący" 13 837,50 złMa „Rozrachunki z odbiorcami" 13 837,50 złJednostka A sprzedała 1000 szt. towarów po cenie jednostkowej 15 zł/szt. Wartość towarów w cenie nabycia w jednostce A wynosiła 12 zł/szt. Po odbiorze towarów przez jednostkę B okazało się, że 25 proc. towarów posiada wady, w związku z czym kupujący zwrócił towary sprzedawcy. Reklamacja nie została uznana przez dostawcę towarów, więc nabywca skierował sprawę do sądu. Koszty postępowania sądowego wynosiły 1000 zł, a odsetki za zwłokę 100 zł.Autorka jest starszym konsultantem w Grupie UHY ECA