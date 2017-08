Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 ułatwia rozliczać środki trwałe w firmie

W maju b.r. został opublikowany nowy standard rachunkowości – KSR 11 „Środki trwałe". Jest on odpowiedzią na wiele występujących w praktyce pytań w kontekście rzeczowego majątku trwałego podmiotów. Standard uwzględnia przepisy ustawy o rachunkowości (dalej: uor), dotychczas opublikowane krajowe standardy rachunkowości, jak również prawo przedmiotowe, np. prawo budowlane czy zapisy kodeksu cywilnego, które mają zastosowanie w przypadku klasyfikacji czy ustalania wartości początkowej środków trwałych. KSR 11 odnosi się również do funkcjonującego od lat MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe". Nowy standard jest uporządkowaniem i zebraniem wypracowanych dotychczas – na podstawie dość ogólnych przepisów uor – praktyk, wytyczającym wszystkim podmiotom właściwą interpretację przepisów bilansowych. Efektem wprowadzonego KSR 11 ma być ujednolicenie działań przedsiębiorstw i polepszenie porównywalności sprawozdań finansowych.

Regulacje z ustawy

Ustawa o rachunkowości odnosi się do kwestii środków trwałych bezpośrednio lub pośrednio w kilku rozdziałach. Przede wszystkim w uor znajdziemy odniesienie do takich kwestii jak definicja środka trwałego, wycena początkowa i bilansowa, sposoby i terminy inwentaryzacji, zmiany wartości początkowej, zagadnienia dotyczące amortyzacji czy omówienie prezentacji środków trwałych. Wydawałoby się więc, że środki trwałe zostały dość szeroko opisane w uor. Praktyka gospodarcza przynosiła jednak dotychczas wiele wątpliwości odnośnie do zapisów ustawowych i niejednokrotnie wskazywała na potrzebę uszczegółowienia tych zapisów w drodze KSR. Szukając odpowiedzi na nurtujące je pytania firmy zmuszone były do analizowania regulacji MSR 16 bądź weryfikowania wyroków sądowych. Obecnie proces ten został uproszczony, ponieważ interpretacja przepisów i wypracowane dobre praktyki zostały zebrane w jednym dokumencie, jakim jest właśnie KSR 11 „Środki trwałe".

Na co zwrócić uwagę

KSR 11 został podzielony na 11 rozdziałów. Zgodnie z pierwszym rozdziałem, głównym celem standardu jest ujednolicenie rozwiązań stosowanych przez podmioty w kontekście środków trwałych. Rozdział drugi wskazuje na zakres standardu. Element ten przedstawia zakres, w jakim standard różni się od rozwiązań zaprezentowanych w MSR 16 oraz dotychczasowe rozwiązania prawne, które uwzględnia, m.in. funkcjonujące KSR czy przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Wyjaśniono ważne pojęcia

W dalszej kolejności zaprezentowany został słowniczek definicji przyjętych na potrzeby standardu. Zostają wprowadzone pojęcia, nieuwzględnione dotychczas w przepisach rachunkowych, takie jak wartość brutto i wartość netto środka trwałego.

Szczególnie istotnym pojęciem z listy definicji jest „dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania". Zgodnie z zapisami punktu 3.9 KSR 11 wskazuje się, że przyjęcie środka trwałego do użytkowania warunkuje wykonanie wszystkich czynności faktycznych i prawnych oraz potwierdzenie tego właściwym dokumentem. Oznacza to więc, że w przypadku środków trwałych nie wystarczy przejąć kontroli nad danym obiektem, lecz należy również spełnić wymogi prawne. Jest to o tyle nowość, zwłaszcza w kwestii środków trwałych, że np. w przypadku budowy, przyjęcie budynku do użytkowania wymaga obecnie skompletowania wszystkich zezwoleń. Dotychczas, gdy podmiot zaczynał korzystać z budynku pomimo braku zezwoleń budowlanych, można już było przyjąć, że nastąpiło przejęcie kontroli.

Na początek – rozpoznanie

Dalsza część KSR 11 to analiza konkretnych zagadnień wynikających z istnienia środka trwałego w firmie. Pierwszym jest rozpoznanie danego składnika majątku jako środek trwały, o czym mówi rozdział 4. Na początku KSR 11 odnosi się bezpośrednio do uor – wskazując najpierw na definicję aktywów, następnie na definicję środka trwałego. Dalej jednak zawiera pytania pomocnicze. Odpowiadając na nie podmioty mogą łatwiej określić czy dany obiekt spełnia warunki uznania go za środek trwały.

Środek trwały, zgodnie z rozdziałem 4, ma co do zasady postać rzeczową. Wskazuje się jednak wyjątki z kodeksu cywilnego, które mimo, że są prawami majątkowymi, na potrzeby bilansowe traktuje się jako środki trwałe – np. prawo wieczystego użytkowania gruntu. Na podstawie KSR 11 prawo to zostaje zakwalifikowane wprost do środków trwałych. Dotychczas opierano się w tym zakresie głównie na zasadzie wyższości treści ekonomicznej nad formą prawną.

Jak długo firma będzie korzystać

Okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego powinien być natomiast weryfikowany pod kątem potrzeb jednostki a nie możliwości przedmiotu. Oznacza to, że jeśli jednostka planuje wykorzystywać dany składnik majątku przez okres krótszy niż rok, mimo innych możliwości tego obiektu, to nie może go zakwalifikować do środków trwałych.

W ten sposób, krok po kroku, wyjaśniane są cztery główne elementy definicji środka trwałego z ustawy o rachunkowości, czyli:

1. postać,

2. okres ekonomicznej użyteczności,

3. kompletność i zdatność do użytkowania,

4. przeznaczenie na własne potrzeby jednostki.

Obiekt inwentarzowy

KSR 11 wyjaśnia też pojęcie „obiekt inwentarzowy" (rozdział 5), które nie jest zdefiniowane w uor. Obiekt inwentarzowy to nic innego jak jednostka ewidencyjna środków trwałych, która jest wprowadzana do ich rejestru. Obiekt inwentarzowy to jednak nie zawsze pojedynczy środek trwały.

Przykład

Obiektem inwentarzowym są zestawy mebli, które pojedynczo miałyby niską wartość i podlegałyby jednorazowej amortyzacji. Ekonomicznie może to być jednak istotny wydatek. Rozdział 5 KSR 11 opisuje, jak można łączyć środki trwałe w obiekt inwentarzowy i amortyzować jako całość.

Jak ustalać wartość początkową

Początkowe wprowadzenie środka trwałego do ksiąg często wywoływało dwa pytania: „kiedy?" i „w jakiej wartości?". Rozdział 6 KSR 11 poświęcony jest właśnie tym zagadnieniom. Wskazano w nim, że wartość początkową środka trwałego stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia, co jest odniesieniem do uor. Dalej jednak KSR 11 precyzuje, co stanowi cenę nabycia, oraz zawiera przykłady na prezentowane interpretacje. Co istotne, rozdział ten nie dotyczy jedynie klasycznego zakupu. Odnosi się również do nabycia w drodze nieodpłatnego otrzymania czy przekwalifikowania z inwestycji na środki trwałe, a zatem sytuacji, w których ustalenie wartości środka trwałego wydaje się najtrudniejsze.

W dalszej części rozdziału 6 KSR 11 odnosi się do kosztów wytworzenia, a zatem budowy środka trwałego. Prezentowane są tu takie zagadnienia jak:

- rozpoznanie, które koszty pośrednie nie zwiększają wartości początkowej środka trwałego,

- jak uwzględniać koszty finansowania budowy środka trwałego,

- co zrobić z środkami w budowie, gdy inwestycja zostaje zaniechana.

Remont czy ulepszenie

Kolejny rozdział dotyczy jednego z najbardziej skomplikowanych zagadnień związanych ze środkami trwałymi, czyli remontu i ulepszenia środka trwałego. Niemal każdy środek trwały, ze względu na długi okres użytkowania, wymaga jednego bądź drugiego. Rozpoznanie i ujęcie w księgach nakładów na środki trwałe w okresie ich wykorzystania to niezmiennie bolączka księgowych. W rozdziale 7 KSR 11 tym podkreśla się, że wartość nakładu nie jest istotnym kryterium w kwestii rozpoznania ulepszenia czy remontu. Opisywane są krok po kroku różne rodzaje ulepszeń - jak należy je rozumieć i kiedy rozpoznać. Wskazuje się również, że jeśli dany wydatek na środek trwały w okresie jego użytkowania jest remontem, lecz o istotnej wartości, to nic nie stoi na przeszkodzie aby rozliczać go w czasie (poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów). W takim przypadku nie ma jednak podstawy do zastosowania amortyzacji.

Amortyzacja

Zagadnienie amortyzacji jest przedmiotem rozdziału 8 KSR 11. Ustawa o rachunkowości definiuje amortyzację jako planowe i systematyczne rozłożenie wartości środka trwałego (art. 32 uor). KSR 11 uwzględnia tę definicję, jednak w dalszej kolejności wskazuje metody amortyzacji, termin jej rozpoczęcia oraz wskazuje elementy wpływające na ustalenie stawki amortyzacji. Niezmiennie jednak ma zastosowanie art. 5 uor o zakazie zmiany metody amortyzacji w trakcie wykorzystywania środka trwałego.

Sprzedaż i likwidacja

Rozdział 9 KSR 11 przedstawia informacje na temat sprzedaży, likwidacji oraz przekwalifikowania środka trwałego do inwestycji. W tym punkcie bierze się pod uwagę zwłaszcza to, jak należy rozpatrywać koszty związane z tymi czynnościami.

Formalności

Dokumenty związane z „życiem" środka trwałego w firmie prezentuje rozdział 10 KSR 11. Co prawda nie wskazuje on na konkretne wzory dokumentów, ale podkreśla, że ze względu na istotność środków trwałych w majątku jednostki, firmy powinny przewidywać dla środków trwałych specjalne rodzaje dokumentów. Zakończenie KSR 11 to podkreślenie głównych punktów uor dotyczących prezentacji środków trwałych w sprawozdaniu finansowym. Tu jednak uor wydaje się być dość klarowna, przez co autorzy KSR 11 uznali, że nie ma potrzeby szczególnych interpretacji w tym temacie.

Zdaniem autora

Standard porządkuje i zbiera wypracowane dobre praktyki - Krzysztof Filipowski menedżer w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu

Środki trwałe to zwykle istotny element sprawozdania finansowego, nie tylko w znaczeniu udziału w sumie bilansowej. To część majątku podmiotów, która w wielu przypadkach warunkuje funkcjonowanie jednostki na rynku. Zapisy ustawy o rachunkowości w kwestii środków trwałych wytyczały dotąd ogólne kierunki rozpoznawania środków trwałych i ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Takie ogólne sformułowanie przepisów powodowało, że trudno było je jednoznacznie interpretować i w praktyce pojawiały się pytania pracowników działów księgowych – o sposób ustalania wartości początkowej, rozliczanie wydatków na remonty bądź ulepszenia, ujmowanie likwidacji składników majątku. KSR 11 „Środki trwałe" jest odpowiedzią na wiele z tych pytań. Podmioty co prawda nie mają obowiązku zastosowania się do tych zaleceń, jednak chcąc wypełniać zasady rachunkowości, powinny dobrowolnie je uwzględniać. Szczególnie, że standard ten rozpatruje zagadnienie środków trwałych kompleksowo: od rozpoznania składnika majątku jako środek trwały, poprzez jego wprowadzenie do ewidencji, wycenę i bieżącą amortyzację po likwidację. Tym samym każdy etap funkcjonowania środka trwałego w firmie jest możliwie dokładnie poddany analizie.