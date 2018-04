Polityka rachunkowości a podatkowe rozliczenia

Regulacje ustawy o CIT nie uwzględniajš przy rozpoznawaniu kosztów takich kryteriów jak np. poziom istotnoœci, który jest z kolei jednym z podstawowych w regulacjach bilansowych.

- Ustawodawca zrezygnował z wprowadzenia do przepisów podatkowych powišzania momentu rozpoznania kosztu podatkowego z rachunkowym. Jakie mogłyby być skutki wprowadzenia tego rozwišzania w przypadku leasingowanych składników majštku? – pyta czytelnik.

Dynamicznie zmieniajšce się otoczenie prawno-podatkowe w Polsce, a także liczne reformy sytemu fiskalnego powodujš koniecznoœć bieżšcej analizy przez przedsiębiorców nowych pomysłów władz w zakresie opodatkowania podmiotów gospodarczych. Częœć zmian sprawia wrażenie jedynie kosmetycznych, ale pojawiajš się również takie, które mogš wymagać od spółek nieco więcej wysiłku, w celu prawidłowego dostosowania swojej polityki rachunkowoœci do nowej rzeczywistoœci gospodarczej.

Uszczelnianie systemu przede wszystkim

Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono pakiet przebudowanych ustaw podatkowych: o podatku dochodowym od osób prawnych, fizycznych, a także o zryczałtowanym podatku dochodowym osišganym przez niektóre osoby fizyczne. Kierunek zmian podyktowany był — zgodnie z wyjaœnieniami resortu — troskš o uszczelnienie systemu podatkowego oraz odnowienie bazy Ÿródeł dochodów w CIT. Jaki jednak wpływ proponowane zmiany wywołajš w finansach podatników – przekonamy się w praktyce. 1 stycznia 2018 roku miała wejœć w życie także zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zakładajšca odmienne podejœcie do pojęcia kosztów poœrednich, niż w obowišzujšcych przepisach. Ostatecznie wycofano się z tego pomysłu.

Definicja

Koszty poœrednie to koszty inne niż bezpoœrednio zwišzane z uzyskiwanymi przychodami. Jest to specyficzny rodzaj kosztu, ponieważ nie można go powišzać wprost z osišgniętymi przychodami (oraz zachowaniem lub zabezpieczeniem istniejšcych Ÿródeł przychodów). Sš to jednak wydatki œciœle skorelowane z prowadzonš działalnoœciš gospodarczš, tyle tylko że nie majš bezpoœredniego odbicia w osišganym obrocie jednostki gospodarczej. Koszty poœrednie zmniejszajš podstawę opodatkowania CIT. Jako typowe koszty poœrednie można wymienić wydatki na:

- ochronę majštku spółki,

- dostawę mediów,

- prenumeratę czasopism branżowych,

- szeroko pojęte doradztwo prawne i finansowe,

- outsourcing usług księgowych,

- szkolenia pracowników,

- marketing,

- wstępne opłaty leasingowe,

- obsługa bankowa (prowizje wstępne, przygotowawcze do kredytów itp.).

Zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, który miał zostać doprecyzowany, koszty poœrednie rozpoznawane sš dla celów podatkowych w momencie ujęcia ich w księgach rachunkowych, na podstawie otrzymanej faktury, rachunku lub innego dowodu (w przypadku braku faktury).

Miało być jednolicie

Zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, który miał zostać doprecyzowany, koszty poœrednie rozpoznawane sš dla celów podatkowych w momencie ujęcia ich w księgach rachunkowych, na podstawie otrzymanej faktury, rachunku lub innego dowodu (w przypadku braku faktury). Projekt zmian przepisów zakładał solidnš zmianę w zakresie periodyzacji podatkowej kosztów poœrednich. Dniem powstania kosztu dla celów podatkowych miał być ten sam dzień, w którym poniesiony wydatek wpływałby na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Autorzy poprawek argumentowali swoje racje tym, że niejednolita linia orzecznicza sšdów administracyjnych w zakresie interpretowania art. 15 ust. 4e ustawy o CIT wpływa na wyższy poziom ryzyka oraz niepewnoœci wœród przedsiębiorców.

Czym tak naprawdę charakteryzowałyby się przytoczone zmiany w praktyce? Najlepiej posłużyć się w tej kwestii przykładem.

Przykład

1 stycznia 2018 r. jednostka gospodarcza zakupiła za 100 tys. zł samochód osobowy finansowany leasingiem. Okres leasingu wynosi cztery lata, a opłata wstępna stanowi 15 proc. wartoœci poczštkowej przedmiotu leasingu. Umowa zawiera prawo do zakupu przedmiotu leasingu, po zakończeniu umowy, za wartoœć równš 1 tys. zł. Jak jednostka powinna rozpoznawać koszt podatkowy na podstawie obecnych przepisów (wariant 1) a jak wyglšdałoby to w przypadku odrzuconych zmian w ustawie o CIT (wariant 2)?

Wariant 1. Opłata wstępna zostanie rozpoznana jako koszt podatkowy jednorazowo, w momencie zaksięgowania operacji na podstawie dokumentujšcej jš faktury. Zatem całoœć opłaty wstępnej w wysokoœci 15 tys. zł będzie można zaliczyć jako koszt w styczniu 2018 r.

Wariant 2. Koszt podatkowy zostaje uznany w tym samym momencie, kiedy koszt rachunkowy obcišży wynik okresu. Gdyby spółka rachunkowo rozliczała opłatę wstępnš w czasie, musiałaby rozliczać jš także podatkowo przez 48 miesięcy.

Zrównanie leasingów: operacyjnego i finansowego

Gdyby ustawodawca nie wycofał się ze zmiany przepisów, leasing operacyjny byłby pod względem skutków podatkowych traktowany w zasadzie tożsamo z leasingiem finansowym. Wydłużenie w czasie rozliczenia kosztów podatkowych opłat prowadziłoby do uzyskania, z punktu widzenia podatnika, takiej samej konstrukcji, jak w przypadku leasingu finansowego. Do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy mogliby zaliczyć tę samš częœć, która obcišża wynik księgowy okresu. Innymi słowy, raty leasingowe oraz opłata wstępna zrównałyby się z amortyzacjš księgowš œrodka trwałego, sfinansowanego leasingiem. Mogłoby się jednak zdarzyć, że spółka będzie użytkować, a w konsekwencji amortyzować œrodek trwały dłużej niż wyniesie okres, na jaki zawarta została umowa leasingowa.

Przykład

1 stycznia 2018 r. jednostka gospodarcza zakupiła œrodek trwały finansowany leasingiem. Okres leasingu wynosi trzy lata, a opłata wstępna stanowi 15 proc. wartoœci poczštkowej przedmiotu leasingu. Rata leasingowa wynosi 5 tys. zł (w tym częœć odsetkowa to 1 tys. zł). Po zakończeniu leasingu umowa przenosi prawa własnoœci do składnika majštku na leasingobiorcę. Dla celów bilansowych leasing został rozpoznany jako finansowy. Okres ekonomicznej użytecznoœci samochodu zgodnie z politykš rachunkowoœci spółki wynosi pięć lat (odpis miesięczny to 2,5 tys. zł). Jak jednostka rozpoznawałaby koszt podatkowy, gdyby zmiany w ustawie o CIT weszły w życie? Rata leasingu wynosi 5 tys. zł. Częœć odsetkowa raty to 1 tys. zł, za to miesięczny odpis amortyzacyjny przy stawce 20 proc. to 2,5 tys. zł. Na podstawie obecnych przepisów podatkowych firma szybciej rozpozna koszty podatkowe, niż bilansowe. Częœć kosztów, która obcišży wynik księgowy, będzie sumš amortyzacji oraz kosztów odsetkowych, co łšcznie wyniesie 3,5 tys. zł. Pojawia się wobec tego pytanie, co zrobić z pozostałš kwotš 1,5 tys. zł, patrzšc przez pryzmat zaniechanego projektu ustawy o CIT? Podatkowo i bilansowo koszt wyniósłby tylko 3,5 tys. zł. Za koszt zmniejszajšcy podstawę opodatkowania danego miesišca byłyby uznawane jedynie odpisy powiększone o częœć odsetkowš rat leasingowych. Ponieważ projekt zakładał możliwoœć podatkowego rozliczenia kosztu poœredniego dopiero w dacie jego odzwierciedlania w wyniku jednostki, to można byłoby go rozpoznać w kalkulacji CIT dopiero w momencie faktycznego ujęcia odpisu umorzeniowego.

Zdaniem autora

Aleksander Wojciechowski, menedżer w dziale rewizji finansowej BDO, biuro w Poznaniu

Powišzanie kosztu podatkowego bezpoœrednio z kosztem rachunkowym oznaczałoby możliwoœć „dostosowywania" kosztów bilansowych na potrzeby minimalizacji podstawy opodatkowania. Jeżeli przedsiębiorcy mogliby rozpoznawać koszt podatkowy w chwili uznania go przez prawo bilansowe, wówczas w przypadku weryfikacji stawek amortyzacyjnych można byłoby ten moment przyspieszać lub opóŸniać. Wystarczyłaby do tego zmiana polityki rachunkowoœci jednostki.

Zgodnie z ustawš o rachunkowoœci wartoœć poczštkowa œrodka trwałego obniżana jest przez odpisy umorzeniowe, okreœlone na podstawie okresu ekonomicznej użytecznoœci składnika majštku. Jeżeli w polityce rachunkowoœci jednostka gospodarcza okreœliłaby krótszy okres ekonomicznej użytecznoœci œrodka trwałego, wówczas koszty rachunkowe byłyby szybciej rozpoznawane. Spowodowałoby to sytuację, w której œrodek trwały o przyspieszonej amortyzacji bilansowej, finansowany leasingiem, generowałby także szybsze koszty podatkowe (do wysokoœci odpisu amortyzacyjnego).

Należy jednak pamiętać, że przepisy bilansowe i podatkowe majš inny cel. Podatkowe regulacje nie uwzględniajš przy rozliczaniu kosztów takich kryteriów jak: poziom istotnoœci, szacunki czy wytyczne z międzynarodowych standardów rachunkowoœci. Ujednolicenie daty potršcenia kosztów poœrednich mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której różne zasady przyjęte w polityce rachunkowoœci prowadziłyby do różnych wysokoœci obcišżeń podatkowych, w zależnoœci od zapisów w tych zasadach (polityce rachunkowoœci). Projekt ustawy musiał zostać odrzucony z obiektywnych względów. Przepisy podatkowe powinny być na tyle jednolite, aby nie pozwalały kreatywniejszym przedsiębiorcom na modelowanie wyników firmy dla własnych potrzeb. A odrzucone propozycje zostawiały w tym zakresie otwartš furtkę właœcicielom wielu jednostek. Skoro rzšdzšcy planowali uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, proponowane zmiany kłóciły się z głównym celem zmian legislacyjnych i z tego punktu widzenia ich implementacja była niedopuszczalna.