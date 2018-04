Sprawozdanie finansowe: niezatwierdzenie bez kary, nieprzekazanie do US i KRS z grzywną

Przepisy nie nakładajš finansowych sankcji za niedotrzymanie szeœciomiesięcznego terminu na akceptację rocznego raportu przez uprawniony organ. Jednak nieprzekazanie wymaganych dokumentów do urzędu skarbowego i Krajowego Rejestru Sšdowego może słono kosztować.

Dla księgowych i osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksišg rachunkowych marzec był jak zwykle miesišcem wzmożonych prac. Oprócz bieżšcych zadań, specjaliœci do spraw rachunkowoœci mieli obowišzek przygotowania sprawozdań finansowych dla jednostek, których rok obrachunkowy zakończył się 31 grudnia 2017 roku. Teraz pora na realizację kolejnych obowišzków sprawozdawczych.

Kto sporzšdza, kto odpowiada

Jednostkami zobowišzanymi do sporzšdzenia rocznego sprawozdania finansowego sš podmioty obligatoryjnie prowadzšce księgi rachunkowe na podstawie o ustawy o rachunkowoœci (dalej: uor), jak również podmioty, które dobrowolnie zdecydowały się na ten sposób ewidencjonowania. Za opracowanie rocznego sprawozdania finansowego oraz przestrzeganie ustawowych terminów odpowiadajš kierownicy danych jednostek, którymi na podstawie uor sš:

- członkowie wchodzšcy w skład zarzšdów spółek kapitałowych,

- wspólnicy spółek jawnych, cywilnych lub partnerskich,

- komplementariusze w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych,

- likwidatorzy, syndycy oraz zarzšdcy w postępowaniu upadłoœciowym,

- członkowie należšcy do innych organów zarzšdzajšcych podmiotów, do których stosowane sš przepisy uor.

Do kiedy i jakie elementy

Kierownicy jednostek zapewniajš sporzšdzenie sprawozdania finansowego nie póŸniej niż w terminie trzech miesięcy, poczšwszy od dnia bilansowego, a następnie przedstawiajš je odpowiednim organom. W jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, ten etap prac zwišzanych z rocznym sprawozdaniem powinien więc być zakończony. Ale to nie koniec obowišzków sprawozdawczych. Przepisy bilansowe nakładajš na podmioty obowišzek zatwierdzenia sprawozdania finansowego w wyznaczonym terminie, to jest w cišgu szeœciu miesięcy od dnia bilansowego, a także do złożenia go we właœciwym rejestrze sšdowym najpóŸniej do 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego >patrz ramka.

Oprócz zatwierdzonego sprawozdania finansowego, kierownik jednostki składa w KRS:

- odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,

- odpis uchwały o pokryciu straty lub podziale zysku,

- opinię biegłego rewidenta, jeœli sprawozdanie podlegało badaniu,

- sprawozdanie z działalnoœci, jeœli jednostka należy do wskazanych w art. 49 uor.

Do urzędu skarbowego, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o CIT, powinny z kolei trafić: sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania (jeœli było ono obowišzkowe) i odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzajšcej sprawozdanie finansowe.

Uwaga! W przypadku podmiotów, w których na podstawie art. 64 uor powstaje obowišzek obligatoryjnego badania sprawozdań finansowych, niemożliwe jest zatwierdzenie sprawozdań przed wyrażeniem opinii biegłych rewidentów, a więc zanim zostanie zakończone badanie sprawozdań finansowych.

Gdy termin minšł

Ani ustawa o rachunkowoœci, ani kodeks spółek handlowych nie przewidujš sankcji za brak zatwierdzenia w terminie sprawozdania finansowego. Jednostka zobowišzana jest do złożenia takiego niezatwierdzonego raportu we właœciwym rejestrze sšdowym, z zachowaniem terminu granicznego, liczonego od dnia, w którym sprawozdanie finansowe najpóŸniej powinno być zatwierdzone. Taka jednostka zobligowana jest do zatwierdzenia sprawozdania finansowego w przyszłoœci oraz do złożenia we właœciwym rejestrze sšdowym kompletu dokumentów, który będzie zawierał zatwierdzone już sprawozdanie, wraz z wymaganymi odpisami uchwał, 15 dni po zatwierdzeniu.

Nie tylko grzywna

Za niezrealizowanie powinnoœci wynikajšcych z prowadzenia ksišg rachunkowych oraz nieprzestrzeganie obowišzków, z jakimi wišże się prowadzona w jednostce obligatoryjna sprawozdawczoœć finansowa, a więc za niesporzšdzenie sprawozdania finansowego, sporzšdzenie go niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoœci lub za wykazanie w nim nierzetelnych i niezgodnych z prawdš danych, a także za niezłożenie sprawozdania finansowego grozi kara pozbawienia wolnoœci w wymiarze do dwóch lat lub kara grzywny, ewentualnie obie kary łšcznie (art. 77 uor). Grzywna okreœlana jest w stawkach dziennych na podstawie art. 33 kodeksu karnego i może wynosić od 10 do maksymalnie 540 stawek dziennych, wycenianych indywidualnie od 10 zł do 2000 zł.

Komplet dokumentów, w tym zatwierdzone sprawozdanie finansowe, powinien zostać złożony do właœciwego dla jednostki urzędu skarbowego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w cišgu 10 dni od jego zatwierdzenia. Kierownik jednostki, który nie zrealizował obowišzku złożenia do właœciwego organu podatkowego zatwierdzonego sprawozdania finansowego wraz z wymaganymi dokumentami, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, na podstawie art. 80b kodeksu karnego skarbowego. Kara grzywny za wykroczenie skarbowe może wynosić od jednej dziesištej do dwudziestokrotnej wysokoœci minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł brutto. Kara grzywny może się więc wahać od 210 zł do 42 000 zł.

Uwaga! Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy o PIT, podatnicy prowadzšcy księgi rachunkowe obowišzani do sporzšdzenia sprawozdania finansowego przekazujš do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za dany rok w terminie złożenia zeznania rocznego, czyli do końca kwietnia roku następnego. Nie ma znaczenia, czy w tym terminie zostało ono zatwierdzone czy nie.

W zawieszeniu

Jednostki, których sprawozdania finansowe nie zostały zatwierdzone przez właœciwe organy zatwierdzajšce, nie mogš dokonać podziału lub pokrycia wyniku finansowego. Nie mogš również wypłacić należnych dywidend, jak również zwiększyć kapitału zapasowego lub pokryć strat z lat ubiegłych.

Autorka jest specjalistš ds. kontrolingu, PKF BPO Consult Sp. z o.o. Sp. k.