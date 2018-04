Jak księgować kwoty ściągnięte przez komornika

Fakturę wystawionš przez komornika, dokumentujšcš pobranš przez niego opłatę z tytułu prowadzonej egzekucji, wierzyciel może wykazać w pozostałych kosztach operacyjnych. Ma prawo ujšć jej wartoœć w rachunku podatkowym.

Komornicy sšdowi sš funkcjonariuszami publicznymi, działajšcymi przy sšdzie rejonowym (art. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sšdowych i egzekucji; tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1277 ze zm.). Realizujš oni na własny rachunek czynnoœci egzekucyjne w sprawach cywilnych (m.in. wykonujš orzeczenia sšdowe w sprawach o roszczenia pieniężne).

Wierzycielom przysługuje prawo wyboru komornika na terytorium Polski. Komornik wybrany przez wierzyciela nie może – co do zasady – odmówić wszczęcia egzekucji, jeżeli byłaby prowadzona w obszarze właœciwoœci sšdu apelacyjnego, obejmujšcego jego rewir komorniczy. Gdy komornik wybrany przez wierzyciela podejmie czynnoœci egzekucyjne poza swoim rewirem komorniczym, wówczas wydatki obejmujšce diety przysługujšce osobom zatrudnionym w jego kancelarii i uczestniczšcym w tych czynnoœciach, koszty przejazdów i noclegów komornika i ww. osób, a także koszty transportu specjalistycznego obcišżajš – co do zasady – wierzyciela (nie wlicza się ich do kosztów egzekucji, obcišżajšcych dłużnika).

Co się składa na wynagrodzenie

Z tytułu prowadzenia egzekucji komornikowi przysługuje opłata egzekucyjna (wynagrodzenie), obcišżajšca dłużnika lub wierzyciela (który następnie, w przypadku skutecznoœci egzekucji, może przenieœć poniesione koszty na dłużnika). Uwzględnia ona m.in.:

- wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym,

- egzekucję œwiadczeń pieniężnych,

- odebranie rzeczy,

- wprowadzenie w posiadanie nieruchomoœci i usunięcie z niej ruchomoœci,

- wprowadzenie zarzšdcy w zarzšd nieruchomoœci lub przedsiębiorstwa,

- opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób,

- dokonanie spisu inwentarza,

- poszukiwania majštku dłużnika,

- usunięciu oporu dłużnika.

Wartoœć egzekwowanego œwiadczenia, stanowišca podstawę okreœlenia opłaty, obejmuje odsetki, koszty i inne należnoœci podlegajšce egzekucji wraz ze œwiadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji. Do ww. wartoœci nie wlicza się natomiast kosztów toczšcego się postępowania egzekucyjnego oraz kosztów zastępstwa przez adwokata lub radcę prawnego w tym postępowaniu.

Podstawowa stawka

Opłata egzekucyjna podlega opodatkowaniu VAT (23 proc.). Komornik sšdowy prowadzi bowiem samodzielnš działalnoœć gospodarczš w ramach wolnego zawodu (art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT). Wykonywane przez niego czynnoœci egzekucyjne stanowiš odpłatne œwiadczenie usług. Aktywnoœć komorników cechuje: samodzielne finansowanie i prowadzenie działalnoœci, przy wykorzystaniu osobistych zdolnoœci i kwalifikacji, a także prowadzenie działalnoœci na własne ryzyko, z uwzględnieniem wymagań cišgłoœci, profesjonalizmu, zorganizowania oraz kierowania się kalkulacjš zysku i straty (uchwała NSA z 6 marca 2017 r., I FPS 8/16). Dla celów VAT, za moment wykonania usługi komorniczej należy uznać uprawomocnienie się postanowienia o ukończeniu postępowania oraz ustaleniu kosztów egzekucyjnych. To oznacza, że wszystkie otrzymywane w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego kwoty należne komornikowi, stanowišce jego wynagrodzenie, trzeba traktować jako przedpłatę w rozumieniu ustawy o VAT.

Z uzyskanych opłat egzekucyjnych pokrywane sš koszty działalnoœci egzekucyjnej komornika, obejmujšce:

- koszty osobowe i rzeczowe ponoszone w zwišzku z prowadzonš działalnoœciš egzekucyjnš,

- koszty ochrony zajętego mienia i niezbędnej ochrony osobistej oraz ubezpieczenia mienia kancelarii i własnego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej,

- koszty przejazdów w miejscowoœci, będšcej siedzibš komornika, korespondencji, obrotu pieniężnego, przewozu drobnych ruchomoœci niewymagajšcych transportu specjalistycznego,

- obowišzkowe opłaty na samorzšd komorniczy.

Gdy sšd, uwzględniajšc nakład pracy komornika lub sytuację majštkowš wnioskodawcy (wierzyciela lub dłużnika) oraz wysokoœć jego dochodów, obniży wysokoœć uprzednio pobranej opłaty egzekucyjnej dotyczšcej œwiadczeń pieniężnych (art. 49 ust. 10 ustawy o komornikach sšdowych i egzekucji), wówczas zwrot wierzycielowi (dłużnikowi) częœci pobranych kwot komornik powinien udokumentować fakturš korygujšcš do uprzednio wystawionej faktury pierwotnej (art. 106j ust. 1 ustawy o VAT).

Zwrócone komornikowi wydatki gotówkowe, poniesione przez niego w toku egzekucji, nie wchodzš – zgodnie z art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT – do podstawy opodatkowania VAT, ponieważ stanowiš one wydatki poniesione w imieniu i na rzecz usługobiorcy, które sš ujmowane przez komornika jedynie przejœciowo w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby VAT (por. wyrok WSA we Wrocławiu z 25 sierpnia 2016 r., I SA/Wr 281/16). Na ich pokrycie komornik może żšdać od wierzyciela uiszczenia zaliczki w stosownej wysokoœci, uzależniajšc od niej wykonanie czynnoœci egzekucyjnych. Zaliczka powinna zostać rozliczona przez komornika w terminie miesišca od dnia poniesienia wydatków, na poczet których została pobrana. Niewykorzystanš częœć zaliczki komornik powinien zwrócić wierzycielowi. W sytuacji, gdy postępowanie egzekucyjne okaże się w całoœci lub w częœci bezskuteczne, wydatki poniesione przez komornika, które nie zostały pokryte z wyegzekwowanej częœci œwiadczenia, obcišżajš wierzyciela.

Przykład

Wydatki gotówkowe, które mogš podlegać zwrotowi na rzecz komornika, to np. należnoœci biegłych, koszty ogłoszeń w pismach, koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowoœć, będšcš siedzibš komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomoœci, należnoœci osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnoœciach egzekucyjnych, koszty działania komornika poza terenem rewiru komorniczego, koszty doręczenia œrodków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym, koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, koszty doręczenia korespondencji; koszty dostępu do systemu teleinformatycznego, obsługujšcego zajęcie wierzytelnoœci z rachunku bankowego.

Różne warunki dla każdej ze stron

Kosztów egzekucyjnych zwišzanych z niewykonaniem zobowišzań, obcišżajšcych dłużnika, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 14 ustawy o PIT; art. 16 ust. 1 pkt 17 ustawy o CIT). Z kolei, koszty egzekucyjne ponoszone przez wierzyciela w zwišzku z postępowaniem egzekucyjnym stanowiš koszty podatkowe (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT; art. 15 ust. 1 ustawy o CIT). W przypadku wyegzekwowania przez komornika należnoœci od dłużnika, wierzyciel może liczyć na zwrot kosztów egzekucyjnych, poniesionych w trakcie trwania egzekucji. Zwrot ten wierzyciel potraktuje jako przychód podatkowy. Zgodnie bowiem z art. 770 kodeksu postępowania cywilnego, dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji, w tym koszty poszukiwania majštku dłużnika. Koszty te œcišga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. W przeciwnym razie, gdy dłużnik będzie niewypłacalny, a w konsekwencji jego majštek nie wystarczy na uregulowanie kosztów egzekucji, wierzyciel będzie musiał ponieœć ciężar kosztów egzekucyjnych.

W przypadku bezskutecznoœci egzekucji (wskutek braku u dłużnika majštku umożliwiajšcego zaspokojenie roszczeń wierzyciela oraz pokrycie kosztów egzekucyjnych), komornik umarza postępowanie egzekucyjne.

Przykład

Operacje gospodarcze zwišzane z usługami komorniczymi, realizowanymi w ramach postępowania egzekucyjnego, dłużnik może ujšć w swoich księgach w następujšcy sposób:

1. Otrzymanie faktury, dokumentujšcej opłatę pobranš przez komornika, w zwišzku z prowadzonš przez niego egzekucjš

Wn „Rozliczenie zakupu"

Wn „Rozrachunki publicznoprawne" (VAT)

Ma „Pozostałe rozrachunki"

a) oraz równolegle (uregulowanie opłaty egzekucyjnej)

Wn „Pozostałe rozrachunki"

Ma „Rachunki bankowe"

2. Ujęcie pobranej przez komornika opłaty egzekucyjnej w ciężar kosztów

Wn „Pozostałe koszty operacyjne"

Ma „Rozliczenie zakupu"

3. Egzekucja przez komornika œrodków finansowych z zajętego uprzednio konta bankowego

Wn „Pozostałe rozrachunki"

Ma „Rachunki bankowe"

4. Rozliczenie przez komornika œrodków, podlegajšcych egzekucji

Wn „Rozrachunki z dostawcami" (wierzytelnoœć główna)

Wn „Pozostałe koszty operacyjne" (wydatki egzekucyjne)

Wn „Koszty finansowe" (wierzytelnoœć uboczna w postaci odsetek za zwłokę w spłacie wierzytelnoœci głównej)

Ma „Pozostałe rozrachunki" ?