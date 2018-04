Jedna ewidencja, ale wiele możliwości

Odpowiednio zbudowany plan kont i wykorzystanie narzędzi z programów finansowo-księgowych pozwolš na uzyskiwanie z ewidencji rachunkowej nie tylko danych niezbędnych do prawidłowych rozliczeń z fiskusem.

Podstawowe kategorie wynikowe, czyli przychody oraz koszty, ustalane według ustawy o rachunkowoœci i według przepisów podatkowych nie sš tożsame. Powoduje to, że zysk bilansowy i dochód do opodatkowania nie sš sobie równe. Regulacje bilansowe sš podstawš ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych i nakazujš ujmować w księgach wszystkie operacje, które majš zwišzek z jednostkš w okresie sprawozdawczym, według zasady memoriałowej. Jednoczeœnie, zgodnie z zasadš ostrożnej wyceny, przepisy nie dopuszczajš do wykazania zysku zbyt wysokiego w porównaniu z wynikiem rzeczywiœcie osišgniętym.

- Zasada memoriału, opisana w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowoœci (uor) mówi, że jednostki gospodarcze powinny ujšć w księgach rachunkowych wszystkie osišgnięte, przypadajšce na jej rzecz przychody i obcišżajšce jš koszty zwišzane z tymi przychodami dotyczšce danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

- Zasada istotnoœci (art. 7 ust. 1 uor) nakazuje natomiast jednostkom gospodarczym wycenę poszczególnych składników aktywów i pasywów przy zastosowaniu rzeczywiœcie poniesionych na ich nabycie (wytworzenie) cen (kosztów), z zachowaniem zasady ostrożnoœci. W szczególnoœci należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokoœć, uwzględnić:

– zmniejszenia wartoœci użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych;

– wyłšcznie niewštpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne;

– wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne oraz

– rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożšce straty oraz skutki innych zdarzeń.

Normy stworzone dla potrzeb przepisów podatkowych sš z kolei œciœle zwišzane z koniecznoœciš obliczenia zobowišzania podatkowego oraz uiszczenia wyznaczonej w ten sposób daniny na rzecz fiskusa. Odmienne założenia przy tworzeniu norm podatkowych oraz przepisów bilansowych powodujš, że w systemie prawa występuje autonomicznoœć obu tych dziedzin względem siebie. Sytuacja taka wymaga zatem odpowiedniego dostosowania procedur oraz systemu ewidencji zdarzeń gospodarczych (systemu księgowego) do potrzeb zarówno przepisów podatkowych, jak i bilansowych.

Polityka obowišzkowa

Zgodnie z art. 10 uor każdy podmiot gospodarczy, który prowadzi księgi rachunkowe – bez względu na rodzaj działalnoœci – zobowišzany jest do posiadania dokumentacji okreœlajšcej w języku polskim zasady i stosowane rozwišzania z zakresu rachunkowoœci. W polityce rachunkowoœci, bo o niej mowa, powinny znajdować się takie elementy jak m.in.:

- opis metody wyceny aktywów i pasywów,

- opis systemu informatycznego wspierajšcego procesy ewidencji księgowo-podatkowej (w przypadku prowadzenia ksišg rachunkowych przy użyciu komputera),

- przyjęty rok obrotowy i wchodzšce w jego skład okresy sprawozdawcze,

- sposób ustalania wyniku finansowego (wariant kalkulacyjny lub porównawczy),

- system służšcy ochronie danych i ich zborów.

- wykaz ksišg rachunkowych,

- zakładowy plan kont.

W momencie analizy rozbieżnoœci pomiędzy regulacjami bilansowymi i podatkowymi istotny dla danej jednostki staje się system ewidencji, który umożliwia zarówno wyznaczenie wyniku finansowego, jak i dochodu do opodatkowania. Ewidencja rachunkowa, jako konsekwencja stosowania przepisów uor, nie decyduje bowiem o zasadach wyliczenia dochodu do opodatkowania, gdyż wytycznych w tej kwestii dostarcza jednostkom gospodarczym co do zasady ustawa o CIT (rzadziej ustawa o PIT).

Odesłanie do odrębnych przepisów

Artykuł 9 ust. 1 ustawy o CIT nakłada jedynie obowišzek prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w taki sposób, aby umożliwić okreœlenie wysokoœci dochodu lub straty, podstawy opodatkowania i wysokoœci należnego za dany rok obrotowy podatku. Przepis ten nie definiuje zatem pojęcia ewidencji rachunkowej, a tylko odsyła użytkownika do ustaw z zakresu prawa bilansowego. Ustawa o CIT podkreœla jedynie, że z tego rodzaju ewidencji powinno wynikać, że dany podmiot rzeczywiœcie uzyskał przychody oraz poniósł koszty, które należy uwzględnić przy ustalaniu podstawy opodatkowania. Pomijanie pewnych zdarzeń gospodarczych w rachunku podatkowym wymaga od systemu ewidencji rachunkowej odpowiedniej elastycznoœci, która umożliwi odpowiedniš selekcję danych na potrzeby sprawozdawczoœci podatkowej.

Dopasowana analityka

Często spotykanš metodš tworzenia systemu ewidencji operacji gospodarczych jest taka konstrukcja planu kont, w której w zależnoœci od potrzeb informacyjnych użytkowników można uzyskać wymagane dane. Dzieje się tak, ponieważ – jak wspomniano wczeœniej – inne informacje niezbędne sš do ustalenia wyniku finansowego, kalkulacji dochodu do opodatkowania czy sporzšdzenia raportu generowanego wyłšcznie na wewnętrzne potrzeby firmy. Każda jednostka tworzy więc - na podstawie planu wzorcowego - taki układ kont, który będzie odpowiadał prowadzonej przez niš działalnoœci gospodarczej, a równoczeœnie umożliwi sporzšdzenie sprawozdania finansowego, jasno i rzetelnie odzwierciedlajšcego sytuację majštkowš i finansowš, oraz deklaracji podatkowej za dany rok. Odpowiednia konstrukcja planu kont umożliwia uzyskanie informacji z poszczególnych kont, które możemy okreœlić mianem zasobów informacyjnych. W zależnoœci od potrzeb jednostki i generowanego przez niš sprawozdania finansowego bšdŸ kalkulacji dochodu do opodatkowania, można wykorzystywać zapisy znajdujšce się na wszystkich kontach lub tylko wyselekcjonowanych. Każde konto jest odrębnym i niepowtarzalnym zbiorem danych księgowych, które decydujš o poprawnoœci informacji na każdym etapie gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych rachunkowych.

Problem zgodnoœci systemu ewidencji księgowej z potrzebami sprawozdawczoœci bilansowej oraz podatkowej jest wówczas rozwišzywany poprzez utworzenie odpowiedniej liczby kont szczegółowych. Księgowoœć syntetyczna jest niewystarczajšca w zakresie potrzeb informacyjnych jednostek zarzšdzajšcych oraz sprawujšcych kontrolę na danym podmiotem, ponieważ daje ona zbyt ogólny poglšd na sytuację majštkowo-finansowš. W każdej jednostce – niezależnie od kont księgi głównej – niezbędne jest zatem stworzenie odpowiedniej liczby kont pomocniczych, które dostarczš szczegółowych i aktualnych danych, przydatnych również praktycznie. Większoœć jednostek, po odpowiednim podziale syntetycznych kont kosztowych i przychodowych na różne zbiory analityczne, dokonuje też podziału tych kategorii na uznawane i nieuznawane za wpływajšce na wysokoœć wyniku podatkowego. Sytuację takš ilustruje schemat, z którego wynika, że ostatnim, najniższym szczeblem analityki jest okreœlenie, czy i w jakiej częœci dana kategoria wydatku lub przychodu jednostki wpływa na dochód do opodatkowania.

Dostępne narzędzia

Bardziej rozbudowane bšdŸ zaawansowane systemy księgowe oferujš możliwoœć dodania znacznika do zapisu księgowego, który wskazuje, że ewidencjonowany koszt albo przychód nie jest uznawany z punktu widzenia prawa podatkowego. Znaczniki umożliwiajš odróżnienie oznaczonych dokumentów oraz wydzielenie zagregowanych dokumentów według konkretnych znaczników w celu ich sumowania, tworzenia zestawień, drukowania odpowiednich podsumowań itp.

—Magdalena Kraszewska-Szuba

podstawa prawna: ustawa z 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 395 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)

Zdaniem autorki

Magdalena Kraszewska-Szuba

Odpowiednia konstrukcja planu kont w ramach systemu ewidencji księgowej albo wykorzystanie innych narzędzi dostępnych w systemach finansowo-księgowych, takich jak na przykład znaczniki, dajš użytkownikom informacji szerokie możliwoœci wykorzystania różnorodnych zestawień danych,. Jednoczeœnie umożliwiajš prowadzenie ewidencji zgodnej zarówno z wymaganiami ustawy o rachunkowoœci, jak i norm podatkowych, a także nadrzędnš w rachunkowoœci koncepcjš wiernego i rzetelnego obrazu. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania i zaawansowania systemu księgowego, z którego korzysta jednostka gospodarcza oraz jej wymagań informacyjnych zarówno na potrzeby bilansowe, jak i podatkowe. Poczštkowy etap dostosowania systemu finansowo- -księgowego może być doœć pracochłonny. Jednak rekompensatš będzie niewštpliwie sprawne przygotowywanie różnego rodzaju raportów i zestawień danych, zwłaszcza tych niezbędnych w bieżšcej działalnoœci firmy.