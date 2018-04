Księgowość online w małej firmie

Narzędzia do obsługi niewielkich firm mogš być jak dobry garnitur – wygodne, praktyczne i zgodne z trendami. Internet i komputer dajš możliwoœć dostępu do firmowej ewidencji w dowolnym czasie.

Z raportu opublikowanego przez PARP wynika, że w ostatnich latach nie słabnie zainteresowanie Polaków w kwestii zakładania własnych przedsiębiorstw. Pomimo tendencji wzrostowej w tym zakresie, szacuje się, że œrednio po roku obecnoœci na rynku działalnoœci te upadajš. Co wpływa na niepowodzenie firmy i czy w dobie nowoczesnych technologii istniejš narzędzia, które ułatwiajš prowadzenie biznesu?

Kiedy pomysł na biznes to za mało...

Nawet najlepsze idee, które przyœwiecały podczas zakładania działalnoœci gospodarczej, mogš okazać się niewystarczajšce, jeœli w trakcie prowadzenia firmy zabraknie kilku ważnych elementów będšcych fundamentem każdego dobrze prosperujšcego biznesu. Z badania przeprowadzonego przez firmę Euler Hermes wynika, że w 2017 roku o 12 proc. wzrosła liczba upadłych w porównaniu do roku poprzedniego. Aż 30 proc. przedsiębiorstw upada już po roku swojej działalnoœci, a blisko 70 proc. – po około pięciu latach funkcjonowania na rynku. Jednš z podstawowych przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak monitoringu przepływów pieniężnych. Niekontrolowanie płatnoœci w rezultacie doprowadza do zachwiania cashflow firmy, a od tego już tylko krok do jej upadku. Przeprowadzone badania jasno wskazujš, że wydłużajšce się terminy płatnoœci oraz rosnšce zatory płatnicze to problem wielu przedsiębiorców. Poczštkujšcy właœciciele nie zdajš sobie sprawy, jak ważne jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed niewypłacalnymi kontrahentami.

...warto zadbać o właœciwe zaplecze

Bazowym elementem każdego biznesu, który w znacznej mierze pozwala uchronić firmę przed bankructwem, jest odpowiednie prowadzenie księgowoœci. – Brak dobrze prowadzonych ksišg i ewidencji oraz rozliczeń może skutkować nie tylko zachwianiem płynnoœci finansowej firmy, ale także poważnymi problemami na gruncie prawnym – twierdzi Andrzej Lazarowicz, prezes zarzšdu w wFirma.pl. Postęp technologiczny na tyle mocno się rozwinšł, że poczštkujšcy przedsiębiorcy majš do dyspozycji wygodne i skuteczne narzędzia, które majš za zadanie ułatwić prowadzenie firmy i zapobiec jej upadkowi. Dla mikro i małych przedsiębiorstw najlepszš formš zarzšdzania i rozliczania finansów jest prowadzenie księgowoœci we własnym zakresie za pomocš innowacyjnych narzędzi, które będš jak dobry garnitur – odpowiednio dobrane i zapewniajšce komfort użytkowania.

Rozwój technologii a nowe możliwoœci

W cišgu ostatnich lat silnie rozwinęła się technologia. Dziœ nikt już nie potrafi wyobrazić sobie życia bez komputera, sfery życia prywatnego i zawodowego sš bowiem œciœle od niego uzależnione. Trend ten dostrzegli producenci i coraz więcej z nich oferuje swoim klientom usługi udostępniane online, czyli w technologii SaaS. Największym atutem takiego rozwišzania, w porównaniu do klasycznych programów instalacyjnych, jest pełna niezależnoœć i możliwoœć korzystania bez względu na miejsce i czas użytkowania, co czyni je w pełni nowoczesnym i wygodnym w funkcjonowaniu.

Technologia chmury znalazła swoje odzwierciedlenie również w kwestii analiz finansowych firmy, oferujšc przedsiębiorcom programy fakturujšco-sprzedażowe wyposażone w niezbędne funkcje, takie jak np. moduł CRM, który służy do zarzšdzania relacjami z klientami. Dodatkowš zaletš tego typu oprogramowań jest również integracja z bankowoœciš, ZUS czy urzędami skarbowymi, co umożliwia bezpoœredniš wysyłkę e-deklaracji. Korzystajšcy z programu online nie muszš martwić się o jego aktualizację lub zasoby serwerów, bowiem to dostawca oprogramowania dba o ten aspekt. Poza tym przedsiębiorca płaci jedynie za funkcje, z których korzysta, co w konsekwencji przekłada się na optymalizację kosztów oraz pełnš personalizację usługi pod względem potrzeb.

Co w przyszłoœci

Nie da się ukryć, że programy w wersji online obecnie cieszš się sporym uznaniem. Atuty, które za nimi przemawiajš, przycišgajš spore grono zainteresowanych, przez co silnie zaznaczajš już swojš obecnoœć na rynku. – Nie ulega wštpliwoœci, że dzięki swoim walorom majš one duży potencjał na rozwój w przyszłoœci, który ma szansę zdominować tradycyjne programy. Warto pamiętać, że współczeœni przedsiębiorcy, którzy dopiero wkraczajš na rynek, to osoby z pokolenia, dla którego internet i komputer stanowiš powszechne narzędzie w codziennym życiu. Dlatego tym bardziej realnym staje się fakt, że użytkowanie programów w chmurze przyczyni się do jeszcze większego wzrostu zainteresowania nimi – komentuje Andrzej Lazarowicz z wFirma.pl.