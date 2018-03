Skutki przyjęcia czeku od kontrahenta

W dobie pienišdza elektronicznego czeki rzadziej znajdujš zastosowanie w obrocie gospodarczym. Jednak, obok karty płatniczej, wcišż służš przedsiębiorcom do firmowych rozliczeń , jako surogat œrodków pieniężnych.

Czek to dokument będšcy papierem wartoœciowym, wystawiony w formie okreœlonej przez prawo, zawierajšcy skierowane do trasata (banku prowadzšcego rachunek trasanta – wystawcy czeku) polecenie wypłacenia na rzecz remitenta (osoby, na którš wystawiono czek – wskazanej imiennie lub okaziciela) oznaczonej sumy pieniężnej ze œrodków znajdujšcych się w dyspozycji wystawcy czeku. Czek, w przeciwieństwie do weksla będšcego zasadniczo Ÿródłem kredytowania, pełni głównie funkcję płatniczš, jako œrodek regulowania zobowišzań. Dla swej ważnoœci powinien on – co do zasady – zawierać następujšce elementy (art. 1 prawa czekowego):

- nazwę „czek" w samym tekœcie dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono,

- bezwarunkowe polecenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej,

- nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata),

- oznaczenie miejsca płatnoœci,

- oznaczenie daty i miejsca wystawienia czeku,

- podpis wystawcy czeku.

Jeżeli czek zawiera wszystkie istotne elementy wymagane dla swojej ważnoœci, wówczas ma on charakter czeku zupełnego. Jeżeli natomiast nie posiada niektórych wymaganych przez prawo cech (np. osobnego oznaczenia miejsca płatnoœci, czy miejsca wystawienia), wtedy będzie czekiem niezupełnym.

Gotówkowe i rozrachunkowe

Podstawowy podział klasyfikacyjny czeków, ze względu na formę przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, pozwala wyróżnić czeki gotówkowe i rozrachunkowe. Czek gotówkowy to dyspozycja trasanta (wystawcy czeku – dłużnika) udzielona trasatowi (bankowi) obcišżenia jego rachunku bankowego kwotš, na którš czek został wystawiony oraz wypłaty tej kwoty remitentowi (okazicielowi czeku lub osobie wskazanej na czeku – wierzycielowi).

- Czek gotówkowy może być przedstawiony do zapłaty bezpoœrednio u trasata lub w innym banku (po uzyskaniu przez niego od trasata œrodków wystarczajšcych do zapłaty czeku). Szczegółowe warunki przedstawienia czeku gotówkowego do zapłaty w innym banku okreœla umowa zawarta między tym bankiem i posiadaczem czeku (art. 63b ust. 1 i 2 prawa bankowego).

- Czek rozrachunkowy stanowi natomiast dyspozycję wystawcy czeku, udzielonš trasatowi do obcišżenia jego rachunku bankowego kwotš, na którš czek został wystawiony oraz uznania tš kwotš rachunku posiadacza czeku. Na wniosek wystawcy czeku, bank może potwierdzić czek rozrachunkowy, rezerwujšc jednoczeœnie na rachunku wystawcy odpowiedni fundusz na pokrycie czeku (tzw. czek potwierdzony). Bank może potwierdzić również czek niezupełny. Czek rozrachunkowy może być przedstawiony do rozliczenia ze skutkami zapłaty bezpoœrednio u trasata lub w banku, w którym posiadacz czeku posiada rachunek. Uznanie rachunku posiadacza czeku sumš czekowš następuje – co do zasady – po uzyskaniu przez bank posiadacza czeku od trasata œrodków wystarczajšcych do zapłaty czeku. Szczegółowe warunki przedstawienia czeku do rozliczenia ze skutkami zapłaty w banku innym niż trasat okreœla umowa między tym bankiem i posiadaczem czeku (art. 63e ust. 1–3 prawa bankowego).

Przeniesienie praw

Czek wystawiony na okreœlonš osobę (czek imienny), z dodaniem zastrzeżenia „nie na zlecenie" można przenieœć wyłšcznie w drodze przelewu, połšczonego z wydaniem dokumentu. Czek, który został wystawiony na okreœlonš osobę z dodaniem zastrzeżenia „na zlecenie" lub bez takiego zastrzeżenia może zostać przeniesiony przez indos. Czeki na zlecenie legitymujš osoby w nich wymienione oraz każdego, na kogo prawa zostały przeniesione w drodze indosu. Do przeniesienia praw z czeku na zlecenie konieczne jest jego wydanie oraz istnienie nieprzerwanego szeregu indosów. Indos to pisemne oœwiadczenie, umieszczone na czeku na zlecenie (lub na złšczonej z nim karcie dodatkowej – tzw. przedłużku) i zawierajšce co najmniej podpis zbywcy (indosanta), oznaczajšce przeniesienie praw na innš osobę (indos powinien być bezwarunkowy). Jeżeli indos jest „in blanco" (zawiera jedynie podpis indosanta), posiadacz czeku może wypełnić indos nazwiskiem własnym lub innej osoby, indosować czek dalej „in blanco" lub na innš osobę, przenieœć czek na innš osobę bez wypełnienia indosu „in blanco" i bez indosowania. Przeniesienie praw z czeku na okaziciela wymaga wydania tego dokumentu.

Czek jest płatny za okazaniem. Trasat może przy zapłacie żšdać wydania czeku, pokwitowanego przez posiadacza. Zapłata czeku może zostać zabezpieczona poręczeniem czekowym (tzw. awalem), które może obejmować całoœć lub częœć sumy czekowej. Poręczycielem (awalistš) może być osoba trzecia (z wyjštkiem trasata) lub osoba podpisana na czeku. Poręczenie powinno być umieszczone na czeku lub na przedłużku.

Solidarna odpowiedzialnoœć

Wszystkie osoby zobowišzane z czeku odpowiadajš solidarnie wobec jego posiadacza, przy czym posiadacz czeku może dochodzić roszczeń przeciw jednemu, kilku lub wszystkim dłużnikom, bez potrzeby zachowania porzšdku, w jakim się zobowišzali. Posiadacz czeku może żšdać od zobowišzanego: niezapłaconej sumy czekowej, odsetek ustawowych za zwłokę w jej zapłacie, zwrotu poniesionych kosztów protestu (stanowišcego notarialny akt publiczny w formie adnotacji, stwierdzajšcej odmowę zapłaty czeku, na jego odwrotnej stronie lub na osobnej kartce połšczonej z czekiem) i dokonanych zawiadomień o braku zapłaty czeku oraz prowizji komisowej.