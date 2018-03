Kto powinien prowadzić księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe otwiera się na dzień rozpoczęcia działalnoœci, a jest nim dzień pierwszego zdarzenia wywołujšcego skutki o charakterze majštkowym lub finansowym. W nowo powstałych podmiotach jest to np. dzień wniesienia wkładów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Indywidualna działalnoœć...

... lub spółka

Wielu przedsiębiorców deklaruje, że prowadzona przez nich działalnoœć gospodarcza to efekt pasji czyli tego, co lubiš albo kochajš robić i sš w tym bardzo skuteczni. Dlatego zdecydowali się przekuć swojš pasję czy hobby w sukces finansowy. Często rozwijali biznes obok pracy na etacie, wieczorami i w weekendy, kosztem czasu prywatnego, ponieważ pasja nie zawsze wystarczy, aby taka działalnoœć przynosiła odpowiednie zyski i zagwarantowała stabilnoœć finansowš. Przed poczštkujšcym przedsiębiorcš jest jednak wiele trudnych decyzji i odpowiedzi na różne pytania. Należy się dobrze zastanowić, czy jest się gotowym na poszukiwanie klientów i zajmowanie formalnymi aspektami, takimi jak finanse, księgowoœć, marketing itp.Jednym z pierwszych kroków do własnego biznesu jest podjęcie decyzji, w jakiej formie go prowadzić. Co do zasady przyszły przedsiębiorca ma do wyboru: - spółki handlowe,- spółkę cywilnš, - indywidualnš działalnoœć gospodarczš. Warto spojrzeć w przyszłoœć, przeanalizować dokładnie swoje plany oraz strategie, aby wybrać optymalnie i uniknšć na przykład zmiany przyjętej formy prawnej w krótkim okresie po rozpoczęciu działalnoœci gospodarczej. Każda z wymienionych powyżej form prowadzenia działalnoœci gospodarczej ma swoje zalety i wady, które należy dokładnie rozważyć w kontekœcie zakresu, skali i rodzaju planowanych działań biznesowych. W zależnoœci od podjętej decyzji co do formy prowadzenia działalnoœci gospodarczej trzeba sięgnšć po konkretne ustawy i akty prawne.Indywidualna działalnoœć gospodarcza jest podstawowš i najpopularniejszš formš prowadzenia działalnoœci gospodarczej. Poczštkujšcy przedsiębiorcy często decydujš się na niš z powodu niskich kosztów oraz prostego i doœć szybkiego sposobu założenia. Głównym aktem prawnym regulujšcym prowadzenie działalnoœci w tej postaci jest ustawa o swobodzie działalnoœci gospodarczej. Zgodnie z jej art. 2 jako działalnoœć gospodarczš należy rozumieć zarobkowš działalnoœć wytwórczš, budowlanš, handlowš, usługowš oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalnoœć zawodowš, wykonywanš w sposób zorganizowany i cišgły.Następnš w kolejnoœci popularnš oraz prostš formš prowadzenia działalnoœci jest spółka cywilna, przy czym dotyczy to przypadków, gdy działalnoœć prowadzana jest przez więcej niż jednš osobę fizycznš. Ten podmiot nie posiada osobowoœci prawnej, ponieważ stanowi rodzaj umowy pomiędzy wspólnikami. Stšd też zasady jej funkcjonowania okreœla kodeks cywilny w art. 860–875. Działalnoœć spółek handlowych okreœla natomiast szczegółowo kodeks spó- łek handlowych. W tym akcie prawnym można znaleŸć obszerne regulacje dotyczšce tworzenia, organizacji i funkcjonowania spółek handlowych, a także zasady ich łšczenia, podziału i przekształcenia.

Po podjęciu decyzji, w jakiej formie potencjalny przedsiębiorca rozpocznie prowadzenie swojej działalnoœci gospodarczej, kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy powinien prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoœci (uor). Regulacje tego aktu prawnego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 dotyczš między innymi:

- spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz innych osób prawnych, z wyjštkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;

- osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartoœć w walucie polskiej 2 mln euro.

Kwotę wyrażonš w euro przelicza się na walutę polskš po œrednim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy paŸdziernika roku poprzedzajšcego rok obrotowy (art. 3 ust. 3 uor). Oznacza to, że po ogłoszeniu przez NBP œredniego kursu euro na 1 paŸdziernika (przy założeniu, że w danym roku nie jest to dzień wolny od pracy) i obliczeniu limitu można sprawdzić, czy nastšpiło przekroczenie progu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych lub oszacować, czy przekroczenie progu nie nastšpi do końca roku. Ponieważ z limitem okreœlonym w uor należy porównać przychody osišgnięte za cały rok, to ostateczne ustalenie obowišzku powinno nastšpić na ostatni dzień roku obrotowego. Dla roku obrotowego zgodnego z rokiem kalendarzowym będzie to 31 grudnia.

Warto zaznaczyć, że podmioty wymienione w punkcie drugim powyżej dobrowolnie mogš zdecydować się na prowadzenie ksišg rachunkowych na podstawie uor. Takš możliwoœć daje art. 2 ust 2 uor.

Zgodnie z tym przepisem osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogš stosować zasady rachunkowoœci okreœlone w uor od poczštku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy sš niższe niż równowartoœć w walucie polskiej 2 mln euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego sš obowišzani do zawiadomienia o swojej decyzji urzędu skarbowego, właœciwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogš złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów o swobodzie działalnoœci gospodarczej.

Ewidencje podatkowe

Ustawa o PIT nakłada na osoby wykonujšce działalnoœć gospodarczš obowišzek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z wymogami art. 24a ustawy o PIT. Jeœli taki przedsiębiorca nie zdecyduje się na założenie ksišg rachunkowych (lub uproszczonš ewidencję, np. ryczałt), to ustawa o PIT odsyła do odrębnych przepisów, czyli rozporzšdzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które okreœla sposób prowadzenia księgi, szczegółowe warunki, jakim powinna ona odpowiadać, aby stanowiła dowód pozwalajšcy na okreœlenie zobowišzań podatkowych, oraz zakres obowišzków zwišzanych z jej prowadzeniem.

Pozostałe formy rozliczania i opodatkowania działalnoœci gospodarczej (pozarolniczej) to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa, regulowane przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Okreœla ona szczegółowo kto przy spełnieniu jakich warunków może korzystać tych form opodatkowania oraz jakie stawki podatkowe powinien zastosować.

Pierwsze zdarzenie

Po stwierdzeniu, czy nowoutworzony podmiot ma obowišzek prowadzenia ksišg rachunkowych zgodnie z wymogami uor albo po podjęciu dobrowolnej decyzji o prowadzeniu tego rodzaju ewidencji, przedsiębiorca staje przed kolejnym pytaniem: kiedy otworzyć księgi rachunkowe? Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 uor księgi rachunkowe otwiera się na dzień rozpoczęcia działalnoœci, a jest nim dzień pierwszego zdarzenia wywołujšcego skutki o charakterze majštkowym lub finansowym. Księgi powinny zostać otwarte nie póŸniej niż w terminie 15 dni od zaistnienia tego zdarzenia. Warto podkreœlić, że z punktu widzenia uor zdarzenia wywołujšce skutki o charakterze majštkowym lub finansowym oznaczajš takie zdarzenia, które wpływajš na stan aktywów i pasywów danego podmiotu. W praktyce bardzo często pierwszym tego typu zdarzeniem jest wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie okreœlonego w umowie jednostki kapitału założycielskiego. Może to być również zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania podmiotu, wydatki poniesione na rejestrację i inne koszty powišzane z utworzeniem jednostki (np. wyrobienie pieczštek firmowych, opłaty poniesione na założenie konta bankowego lub zacišgnięcie zobowišzania w zwišzku z wynajmem powierzchni biurowej).

Przykład

Ustalenie momentu otwarcia ksišg nowopowstałej jednostki:

- akt założycielski ABC sp. z o.o. przewiduje, że firma ma dwóch wspólników, z których każdy wniesie wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego w kwocie 50 000 zł;

- akt notarialny podpisano 1 marca 2018 r. i tego samego dnia obaj wspólnicy wpłacili wyżej wymienionš kwotę do kasy spółki.

Wniosek: ABC sp. z o.o. ma obowišzek otwarcia ksišg rachunkowych do 16 marca, a pierwsze zdarzenia do ujęcia w księgach rachunkowych pod datš 1 marca to operacje zwišzane z wniesieniem wkładu przez wspólników. Operacje zwišzane z ewidencjš wniesienia wkładów przez każdego ze wspólników mogš przebiegać następujšco: 1. Wpłata wkładu na pokrycie kapitału:

Wn „Kasa" 50 000 zł

Ma „Pozostałe rozrachunki" 50 000 zł

2. Kapitał zakładowy:

Wn „Pozostałe rozrachunki" 50 000 zł

Ma „Kapitał zakładowy" 50 000 zł

Zdaniem autorki

Magdalena Kraszewska-Szuba

Podjęcie decyzji o zarabianiu na swojej pasji lub hobby wymaga od potencjalnego przedsiębiorcy podjęcia wielu różnorodnych decyzji i stanowi duże wyzwanie organizacyjne. Warto dokonać między innymi dokładnej analizy rynku usług i dóbr, które będš w ramach prowadzonej działalnoœci œwiadczone albo oferowane, a także prognozowanych przychodów, aby mieć, że wybrany sposób rozliczenia będzie odpowiedni. Gruntowne zbadanie wszystkich okolicznoœci faktycznych, zarówno aktualnych, jak i przyszłych towarzyszšcych wykonywanej aktywnoœci jest zatem bardzo istotne, aby podjšć decyzję np. dotyczšcš prowadzenia ksišg rachunkowych zgodnie z ustawš o rachunkowoœci już od momentu rozpoczęcia działalnoœci gospodarczej, a nie dopiero wtedy, kiedy taki wymóg stawiajš przepisy.

podstawa prawna: ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoœci gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2168 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 15 wrzeœnia 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1577 ze zm.)

podstawa prawna: rozporzšdzenia MF z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 728)

podstawa prawna: ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osišganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2157 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 459 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 200 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 395 ze zm.)